Ширина машин «Ф-1» снизится на 10 см в 2026-м, колесная база – на 20 см, прижимная сила – на 40 процентов (AMuS)

Болиды «Формулы-1» 2026 года должны стать легче и компактнее.

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями по поводу новых машин.

Вопросы, касающиеся силовых установок, по большей части решены. Архитектура двигателя внутреннего сгорания не претерпит существенных изменений. Минимальная масса ДВС составит 130 кг, турбины – 12, модуля MGU-K – 16, батареи – 35. Таким образом, общая масса силовой установки повысится на 23 процента в сравнении с нынешней и составит 193 кг.

Как было известно ранее, «Ф-1» откажется от модуля MGU-H. Вклад гибридной составляющей повысится почти втрое – со 120 до 350 кВт (со 163 до 475 л.с.).

ФИА сообщала о намерении снизить общую массу машин на 50 кг. Специалисты считают реалистичным уменьшение показателя на 20 кг с сегодняшних 798.

По информации издания, «Ф-1» может полностью отказаться от минимальной массы – сторонники такого шага есть и в ФИА, и в руководстве чемпионата. Конкуренция должна способствовать снижению массы машин, а безопасность будет обеспечена жесткими крэш-тестами ФИА и потолком расходов. В таком случае техническим директорам придется распределять ресурсы между снижением массы и разработкой аэродинамики. С подобной дилеммой команды сталкивались и в 2022-м: «Альфа Ромео» пошла на компромиссы ради самой легкой машины, в то время как «Ред Булл» начал сезон с тяжелым, но аэродинамически совершенным RB18.

Тем не менее, менеджеры ФИА Николас Томбасис и обеспокоены тем, что некоторые команды могут зайти слишком далеко в работе над подвеской, поэтому минимальные ограничения могут сохраниться.

Снизиться должны и размеры: ширина – с 200 до 190 см, колесная база – с 360 до 340 см. Как полагает Симондс, вторую величину можно уменьшить до 330 см, однако ряд команд выступает против.

По расчетам экспертов, прижимная сила снизится на 40 процентов. Лобовое сопротивление на прямых можно дополнительно уменьшить с помощью активной аэродинамики. Несмотря на это, машины нового поколения должны оказаться несколько медленнее сегодняшних.

В то же время обгонять будет легче без «искусственных помощников». Журналисты утверждают, что ради этого планируется осуществить «небольшую смену концепции», которая уже обсуждалась перед сезоном-2022, но была отложена. По словам Симондса, новинка, суть которой не раскрывается, существенно облегчит преследование соперников.

В «Ф-1» опять воюют с гибкими крыльями. Но почему они каждый год возвращаются? У них внутри правда поролон?