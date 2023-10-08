Ланс Стролл о конфликте с физиотерапевтом: «Мы в порядке. Он мой бро»

Ланс Стролл рассказал о своих проблемах в «Астон Мартин».

Стролл проводит неудачный уик-энд в Катаре – и все это на фоне слухов о возможном завершении его карьеры. Это оказало на пилота давление, с которым ему, видимо, не удалось справиться. Так, после провала в пятничной квалификации (17-е место) Ланс злобно вышвырнул руль из кокпита, а после толкнул своего физиотерапевта Генри Хоу.

«Мы в порядке. Он [Генри] мой бро. Мы вместе переживаем разочарование и вместе выступаем. Так что мы остыли.

Конечно, я все еще наслаждаюсь «Формулой-1». У меня просто сложности в управлении болидом и нахождении баланса. Я просто не могу сейчас выжать из машины всю мощность, что разочаровывает.

Мы в тупике, и лучше дела не становятся. Разочарование, думаю, сейчас царит во всей моей части боксов. Я имею в виду, что мы хотим работать лучше, хотим стать лучше. Но пока все сводится к одним проблемам.

Я просто не могу положиться на болид и уверенно управлять им – без инцидентов и недостаточной поворачиваемости. И без баланса. В таком случае мне просто не нравится пилотировать», – поделился пилот « ».

Ланс Стролл о 17-м месте в квалификации: «Мои эмоции? Дерьмо. Что не получается? Не знаю»