Макс Ферстаппен: «Победы даются не так просто, как в 2023-м. Тогда это было похоже на проставление галочек»

Ферстаппен рассказал об отношении к победам в 2025-м.

Пилот «Ред Булл » объяснил, почему с большой радостью воспринял победу на Гран-при Лас-Вегаса .

В частности, Ферстаппен сравнил текущее положение команды с ее выступлениями в сезоне-2023, когда нидерландец выиграл 19 гонок из 22.

«Потому что победы даются не так просто, как в 2023-м. В 2023-м это было похоже на проставление галочек. Теперь же все не так: мы пережили очень трудный период, который начался еще в прошлом году.

В этом сезоне некоторые этапы тоже прошли не лучшим образом. Конечно, все в команде были недовольны темпом.

И теперь такая концовка сезона воспринимается радостно. Нужно наслаждаться этим успехом, потому что это придает всем, в том числе мне, мотивацию», – сказал Ферстаппен.

