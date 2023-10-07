Йос Ферстаппен: «Этот титул – в первую очередь заслуга Макса»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Йос Ферстаппен остался доволен третьим титулом сына в «Формулы-1.

По словам Ферстаппена-старшего, ценности титула 2023 года добавляет то, что Макс проводит нынешний чемпиона с действительно большим преимуществом над всеми остальными соперниками.

«Конечно же, мы ценим этот титул. Но также очень ценно то, что Макс действительно доминирует в этом сезоне. Он показал очень хорошие результаты и мы действительно этим гордимся.

Я давно знал, что Макс добьется успеха. Еще когда он выступал в картинге. Думаю, мы приняли верные решения в начале его карьеры и я должен сказать, что все нынешние достижения Макс зависят уже только от него самого – и того, что он сам делает. То, как он это делает, насколько он силен, как именно работает – во всем этом заслуга в первую очередь самого Макса», – рассказал Йос Фертаппен.

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Paninaro
Ньюи. 200% Ему вообще памятник при жизни надо поставить. Как поставили Экллстоуну.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
Ответ Bzz Pvz
Любой уважающий себя любитель формулы 1 должен понимать или признать сквозь злость, что Ферстаппен на данный момент величайший гонщик всех эпох
Ой да ладно. Про Феттеля также говорили
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Этот титул - в первую очередь заслуга Ред-Булл. Ни убавить, ни прибавить.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
Ответ Спортс Помойка
Болид же не дрон с ии. Не беспилотный. Истребителями тоже управляют пилоты. Первоклассные. Самовозными самолеты не становятся.
Феттель подтвердит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Chan
Титул оформлен теперь давай в Альфу Таури выигрывать поул и гонку как дохтор прописал )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс Помойка
Ответ Philatelist79
Титул завоевали все. Даже чеко
Вот тут лишнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
burefan
Ну-ну. И самовозка не при чем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Я считаю, некий английский старичок, который, как говорят, видит ветер, должен взять складной стульчик и подойти к бате йосу не со спины, а с лица, и втащить ему по наглому запойному таблу за такие речи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Башмак Нирванов
Дайте посмотреть на этот "феномен" в реальной борьбе!
Ну не верю я в его превосходство над Хэмом, Алом, Фетом, Шуми и далее вглубь годов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan_belov
Ответ Bzz Pvz
Любой уважающий себя любитель формулы 1 должен понимать или признать сквозь злость, что Ферстаппен на данный момент величайший гонщик всех эпох
Макс очень хорош, великолепен, но как можно вообще говорить о эпохах?! Лучше Шуми? Ну камон. Вообще-то эпохи разные, машины разные, календари разные, уровень конкурентов разный. Один из - да. Но «всех эпох»?! Не смешите
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ ivan_belov
Макс очень хорош, великолепен, но как можно вообще говорить о эпохах?! Лучше Шуми? Ну камон. Вообще-то эпохи разные, машины разные, календари разные, уровень конкурентов разный. Один из - да. Но «всех эпох»?! Не смешите
это малолетние ауты
пьют какое-то очко химозное и выдают свои скудные мысли. Надо "отнестись с пониманием"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс Помойка
Ответ burefan
Ну-ну. И самовозка не при чем
Болид же не дрон с ии. Не беспилотный. Истребителями тоже управляют пилоты. Первоклассные. Самовозными самолеты не становятся.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий