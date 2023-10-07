Йос Ферстаппен: «Этот титул – в первую очередь заслуга Макса»

Йос Ферстаппен остался доволен третьим титулом сына в «Формулы-1.

По словам Ферстаппена-старшего, ценности титула 2023 года добавляет то, что Макс проводит нынешний чемпиона с действительно большим преимуществом над всеми остальными соперниками.

«Конечно же, мы ценим этот титул. Но также очень ценно то, что Макс действительно доминирует в этом сезоне. Он показал очень хорошие результаты и мы действительно этим гордимся.

Я давно знал, что Макс добьется успеха. Еще когда он выступал в картинге. Думаю, мы приняли верные решения в начале его карьеры и я должен сказать, что все нынешние достижения Макс зависят уже только от него самого – и того, что он сам делает. То, как он это делает, насколько он силен, как именно работает – во всем этом заслуга в первую очередь самого », – рассказал Йос Фертаппен.

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