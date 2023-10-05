Пьер Гасли: «Незасчитанный гол «Ливерпуля» навел на мысли о Гран-при Абу-Даби-2021. Судьи тоже ошибаются, это спорт»

Теги ФИА Гран-при Абу-Даби Формула-1 регламент Пьер Гасли Майкл Маси Альпин Гран-при Катара Авто

Пьер Гасли провел параллели между ошибками судей в АПЛ в «Формуле-1».

Пилот «Альпин» согласился, что гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма», который судьи ошибочно не засчитали после проверки со стороны ВАР, напомнил ему скандал на Гран-при Абу-Даби-2021, когда некорректно действовал бывший гоночный директор «Ф-1» Майкл Маси.

«Ситуация с «Ливерпулем» стала сюрпризом и, безусловно, обсуждаемой темой перед этим уик-эндом [в Катаре].

Прошлым вечером мы обсуждали ситуацию и слушали комментарии после решения. И, конечно, это навело на мысли об Абу-Даби-2021 и вещах, которые иногда случаются.

Это спорт, и судьи тоже ошибаются. Надо признаться, что трудно принять, если ты пострадал от подобного. Но это спорт. Такое не должно происходить, однако иногда происходит», – высказался Гасли.

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1 комментарий

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ilia rus
Хоть и и болельщик Рб, но тоже немного непонял Маси, и тут была не ошибка судьи, а ошибка системы
ИМХО
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