Пьер Гасли: «Незасчитанный гол «Ливерпуля» навел на мысли о Гран-при Абу-Даби-2021. Судьи тоже ошибаются, это спорт»

Пьер Гасли провел параллели между ошибками судей в АПЛ в «Формуле-1».

Пилот « » согласился, что гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма», который судьи ошибочно не засчитали после проверки со стороны ВАР, напомнил ему скандал на -Даби-2021, когда некорректно действовал бывший гоночный директор «Ф-1» .

«Ситуация с «Ливерпулем» стала сюрпризом и, безусловно, обсуждаемой темой перед этим уик-эндом [в Катаре].

Прошлым вечером мы обсуждали ситуацию и слушали комментарии после решения. И, конечно, это навело на мысли об Абу-Даби-2021 и вещах, которые иногда случаются.

Это спорт, и судьи тоже ошибаются. Надо признаться, что трудно принять, если ты пострадал от подобного. Но это спорт. Такое не должно происходить, однако иногда происходит», – высказался Гасли.

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