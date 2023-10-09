Хэмилтон получил предупреждение и штраф на $25000 – за то, что пешком пересек трассу по ходу Гран-при Катара

Хэмилтона оштрафовали на $25000 за небезопасное пересечение трассы.

Пилот « » сошел с дистанции Гран-при Катара после столкновения с напарником на первом круге заезда.

Успешно покинув кокпит болида, Хэмилтон, стараясь как можно быстрее добраться до боксов своей команды, решил пешком пересечь трассу, когда на ней находились болиды других команд.

Несмотря на то, что Хэмилтон сделал это в тот момент, когда весь пелотон уже проехал мимо, определенная опасность все равно существовала – поскольку пересек трек за несколько секунд до того, как на трассу после пит-стопа вернулся его напарник .

В итоге стюарды приняли решение вынести пилоту «Мерседеса» официальное предупреждение и выписали денежный штраф.

В заявлении стюардов также отмечено, что на такое решение повлияло и то, что сам Хэмилтон осознал свою вину и искренне извинился за свой поступок на слушаниях.

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения