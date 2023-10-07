Гран-при Катара-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 20:00

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В воскресенье, 8 октября, на трассе «Лусаил» состоится 17-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Катара. Старт – в 20:00 по московскому времени.

Лусаил Интернэшнл, Доха
8 октября 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Джордж Расселл («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Пьер Гасли («Альпин»)
8. Эстебан Окон («Альпин»)
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Серхио Перес («Ред Булл»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
16. Логан Сарджент («Уильямс»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
 
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2 комментария

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Ан Кот
для меня главная интрига гонки это смогут ли Маки хотя бы на подиум прорваться? ведь скорость у них есть
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