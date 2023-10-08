Сарджент досрочно закончил выступления на Гран-при Катара – пилот «Уильямса» плохо почувствовал себя по ходу гонки
Сарджент сошел с дистанции Гран-при Катара из-за плохого самочувствия.
Пилот «Уильямса» некоторое время сообщал команде о том, что не лучшим образом чувствует себя, находясь в кокпите болида.
После неоднократных переговоров и того, как гоночный инженер дал Сардженту добро прекратить выступления, тот вернулся в боксы.
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