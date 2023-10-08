Сарджент досрочно закончил выступления на Гран-при Катара – пилот «Уильямса» плохо почувствовал себя по ходу гонки

Теги Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Гран-при Катара Авто

Сарджент сошел с дистанции Гран-при Катара из-за плохого самочувствия.

Пилот «Уильямса» некоторое время сообщал команде о том, что не лучшим образом чувствует себя, находясь в кокпите болида.

После неоднократных переговоров и того, как гоночный инженер дал Сардженту добро прекратить выступления, тот вернулся в боксы.

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10 комментариев

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Gnider
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо жопа горит всю гонку, но едет и борется до конца всю гонку на 5 десятке лет, а пацана затошнило и сошёл. Ох уж это новое поколение....
Что же Алонсо тогда пропустил ГП Австралии 2015?
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Евгений Потапенко
Ответ Великий Алонсо
У Алонсо жопа горит всю гонку, но едет и борется до конца всю гонку на 5 десятке лет, а пацана затошнило и сошёл. Ох уж это новое поколение....
у него за двадцать лет, там уже защитная мозоль, а Логан не отрастил ещё :)
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Пингвин по кличке Бамос
"Спасти рядового Сарджента"
+5
-1
+4
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Спортс Помойка
Обезвоживание?
+3
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Великий Алонсо
У Алонсо жопа горит всю гонку, но едет и борется до конца всю гонку на 5 десятке лет, а пацана затошнило и сошёл. Ох уж это новое поколение....
+13
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pan_admiral
Бледного поймал
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Gnider
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А Фернандо едет с горящим задом. Все, что нужно знать о нынешних пилотах
Один через немогу проехал почти весь ГП а другому неженке не нравиться теплое сиденье
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