Тед Кравиц о трудностях Цуноды: «Не нужно винить Юки. Это проблемы со стороны «Ред Булл»

Кравиц заступился за Цуноду и объяснил его проблемы в «Ред Булл».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц считает несправедливой критику выступлений Юки Цуноды за «Ред Булл».

В частности, журналист обратил внимание на то, что испытывавший проблемы в «Ред Булл» Лиам Лоусон стал выступать гораздо лучше, когда вернулся в младшую команду «Рейсинг Буллз».

На прошедшем Гран-при Лас -Вегаса Цунода квалифицировался на последнем ряду. Перед гонкой ему заменили элементы силовой установки, из-за чего японец стартовал с пит-лейн. С учетом дисквалификации двух «Макларенов» Юки финишировал 12-м.

«Не нужно винить Цуноду. Проблема в том, что «Ред Булл» не подготовил машину, которая бы подходила его стилю.

Лоусон доказал в «Рейсинг Буллз», что у него есть скорость. Если бы Цунода управлял болидом Лоусона, то он бы стабильно зарабатывал очки.

Эти проблемы связаны не с пилотом, а со структурой. Недавние результаты Юки Цуноды не его вина. Это проблемы со стороны «Ред Булл », – отметил Кравиц по ходу уик-энда в Лас-Вегасе.

