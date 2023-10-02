Даниэль Риккардо: «Благодарен «Макларену» за увольнение. Не думаю, что завершение контракта в 2023-м пошло бы мне на пользу»

Теги Макларен Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Даниэль Риккардо рассказал, чему его научил провал в «Макларене».

Риккардо завершил работу в британской команде в конце 2022 года, договорившись о досрочном расторжении контракта. С середины нынешнего сезона Даниэль является основным пилотом «Альфа Таури».

«Не так ты хочешь завершить сотрудничество где бы то ни было. Результатов не было. У меня легкий характер, я ладил с командой – все было завязано только на результатах. Скажем так, бизнес-сторона вопроса не работала.

В тот момент увольнение стало суровой реальностью. Когда я приехал домой на Рождество, то подумал: «Ладно, это вряд ли повысит мою репутацию». Но мне было уже все равно. Нет худа без добра.

Мне было необходимо сделать шаг назад, заново найти себя и свою любовь к нашему спорту. Если бы все можно было сделать лучше – ладно, но не думаю, что завершение контракта в этом году пошло бы мне на пользу.

В каком-то смысле я благодарен им за это решение, потому что мы застряли, и я не уверен, что смогли бы выбраться», – заявил Риккардо.

Австралиец также рассказал, чем занимался до возвращения в «Формулу-1»:

«Я не делал ничего безумного, но пил пиво с друзьями, ходил в походы, ловил рыбу, все такое. К концу января я отдыхал, наверное, два месяца, и начал думать: «Окей, не хочу в это скатываться, пить пиво каждый день и веселиться». Не хотелось становиться разгильдяем».

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2 комментария

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ffmp
Да уж, был бы окончательно деклассирован Норрисом, когда тот приезжал бы вторым, как в последних гонках, а Рик вне очковой зоны
Но стоит признать насколько добродушен и естественен Рик, единственный в своем роде. Но к сожалению за широкую улыбку и добродушность не оставляют в топ командах, нужны результаты
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mclaren-honda
Хочется посмотреть борьбу Рика на Ред Булл против Макларенов
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