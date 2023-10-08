Леклер выиграл приз за лучший обгон августа и сентября

Болельщики «Формулы-1» признали обгон лучшим в августе и сентябре.

В августе состоялась лишь одна гонка, поэтому награду вручили за два месяца.

Гонщик «Феррари» совершил маневр на соперника из « » на Гран-при Японии.

Во время обгона Шарль покинул трассу всеми колесами, но стюарды оставили момент без рассмотрения.

Другими претендентами на приз являлись (« », на гонщика «Альфа Ромео» Валттери Боттаса в Нидерландах), Алекс Албон («Уильямс», на Пиастри в Италии), Макс Ферстаппен («Ред Булл», на пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в Италии), Эстебан Окон («Альпин», на Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в Сингапуре) и Льюис Хэмилтон («Мерседес», на Алонсо в Японии).

Ранее авторами лучших обгонов месяца выбирали Алонсо (трижды), пилота «Хааса» Кевина Магнуссена и представителя «Ред Булл» Серхио Переса.

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