Джеймс Воулз: «Уильямс» категорически против 11-й команды в «Ф-1», но примет «Дженерал Моторс» с распростертыми объятьями»

Джеймс Воулз рассказал о позиции «Уильямса» по отношению к «Андретти».

ФИА одобрила заявку американской команды, которая должна стать 11-й в «Формуле-1».

«Моя позиция очень четкая. «Уильямс» против 11-й команды и против категорически. Я в компании несу ответственность за 900 сотрудников. Мы потеряем деньги.

Мы вкладываемся в «Ф-1», чтобы она стала лучше, и верим в направление, в котором развивается спорт. Но не только наша команда нестабильна с финансовой точки зрения – это относится к половине решетки.

Добавлять 11-ю команду разумно только в тот момент, когда десятая стабильна с финансовой точки зрения. Все говорят, что ситуация хорошая, и в некоторых отношениях это так. Но в «Ф-1» вложены сотни миллионов. И, очевидно, надо очень осторожно разбавлять то, что уже имеется – просто будет больше расходов.

Мы более чем рады новым участникам, но в результате «пирог» должен расти, а не уменьшаться. Пока он только уменьшается.

Хочу прояснить – мы не против « » или «Дженерал Моторс». Совсем наоборот. Я приму «ДМ» с распростертыми объятьями. Это невероятная компания, которая, на мой взгляд, сделает наш спорт лучше», – заявил руководитель « ».

Воулз пояснил, что в данный момент «Уильямс» не собирается сотрудничать с «Дженерал Моторс» и не ведет переговоры с данным производителем.

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