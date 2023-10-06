Джеймс Воулз: «Уильямс» категорически против 11-й команды в «Ф-1», но примет «Дженерал Моторс» с распростертыми объятьями»

Теги ФИА Уильямс Формула-1 Андретти Автоспорт Джеймс Воулз Авто

Джеймс Воулз рассказал о позиции «Уильямса» по отношению к «Андретти».

ФИА одобрила заявку американской команды, которая должна стать 11-й в «Формуле-1».

«Моя позиция очень четкая. «Уильямс» против 11-й команды и против категорически. Я в компании несу ответственность за 900 сотрудников. Мы потеряем деньги.

Мы вкладываемся в «Ф-1», чтобы она стала лучше, и верим в направление, в котором развивается спорт. Но не только наша команда нестабильна с финансовой точки зрения – это относится к половине решетки.

Добавлять 11-ю команду разумно только в тот момент, когда десятая стабильна с финансовой точки зрения. Все говорят, что ситуация хорошая, и в некоторых отношениях это так. Но в «Ф-1» вложены сотни миллионов. И, очевидно, надо очень осторожно разбавлять то, что уже имеется – просто будет больше расходов.

Мы более чем рады новым участникам, но в результате «пирог» должен расти, а не уменьшаться. Пока он только уменьшается.

Хочу прояснить – мы не против «Андретти» или «Дженерал Моторс». Совсем наоборот. Я приму «ДМ» с распростертыми объятьями. Это невероятная компания, которая, на мой взгляд, сделает наш спорт лучше», – заявил руководитель «Уильямса».

Воулз пояснил, что в данный момент «Уильямс» не собирается сотрудничать с «Дженерал Моторс» и не ведет переговоры с данным производителем.

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3 комментария

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Безумный Макс
такие жадные узурпаторы
чем 11 команда угрожает твоим 900 работникам?!
наймёшь других если что в чем проблема?!
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Максон Ферстаппен
Если бы вы старались сделать ф-1 лучше, то взяли бы и 11, и 12 команду (12 же максимальное количество вроде?). А пока все команды стараются ради себя под лозунгом "Делаем спорт лучше"
+1
0
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Максон Ферстаппен
Ответ Максон Ферстаппен
Если бы вы старались сделать ф-1 лучше, то взяли бы и 11, и 12 команду (12 же максимальное количество вроде?). А пока все команды стараются ради себя под лозунгом "Делаем спорт лучше"
здесь нет отсылок на спортс.ру
видимо, фраза с экрана загрузки приложения просто осела в подсознании
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