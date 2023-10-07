🏆 Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» досрочно завоевал чемпионство по итогам сезона-2023 «Формулы-1».

Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы обогнать напарника.

Ферстаппен выиграл третий титул после успехов в 2021 и 2022 годах.

Нидерландский гонщик сравнялся с , Джеки Стюартом, , Нельсоном Пике и . Макса опережают пять спортсменов: , Льюис Хэмилтон (по семь титулов), Хуан-Мануэль Фанхио (пять), Ален Прост и Себастьян Феттель (четыре).

До Макса лишь четыре пилота выигрывали три и более чемпионства подряд: Шумахер (2000-2004 года), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс превзошел мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

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