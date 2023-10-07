🏆 Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионство по итогам сезона-2023 «Формулы-1».
Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы обогнать напарника.
Ферстаппен выиграл третий титул после успехов в 2021 и 2022 годах.
Нидерландский гонщик сравнялся с Джеком Брэбэмом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной. Макса опережают пять спортсменов: Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон (по семь титулов), Хуан-Мануэль Фанхио (пять), Ален Прост и Себастьян Феттель (четыре).
До Макса лишь четыре пилота выигрывали три и более чемпионства подряд: Шумахер (2000-2004 года), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).
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То что Ферстаппен очень одаренный и талантливый пилот никто не сомневается. Победа и ряд рекордов абсолютно заслужены. И одна из самых быстрых машин пелетона не его вина, а награда. Не говоря уже, что ей нужно соответствовать, чего, скажем, не может его напарник, и не факт, что кто-то еще сможет.
Хладнокровный,расчётливый и самое главное,самокритичный.
Если кому и суждено побить рекорд Красного Барона по чемпионствам,то надеюсь ему.
Спасибо, что закончил с загорелым самовозником
Браво Ньюи, браво Макс, браво РБ :)