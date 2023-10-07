🏆 Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионство по итогам сезона-2023 «Формулы-1».

Серхио Перес сошел в спринте на Гран-при Катара и потерял математические шансы обогнать напарника. 

Ферстаппен выиграл третий титул после успехов в 2021 и 2022 годах.

Нидерландский гонщик сравнялся с Джеком Брэбэмом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной. Макса опережают пять спортсменов: Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон (по семь титулов), Хуан-Мануэль Фанхио (пять), Ален Прост и Себастьян Феттель (четыре).

До Макса лишь четыре пилота выигрывали три и более чемпионства подряд: Шумахер (2000-2004 года), Фанхио (1954-1957), Феттель (2010-2013) и Хэмилтон (2017-2020).

Величие «Ред Булл» и Ферстаппена в цифрах: Макс превзошел мощнейший рекорд «Ф-1» по числу побед подряд

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54 комментария

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Kuryanin
Ответ Obdob
помню истерику на спортсе, как его взяли якобы по блату вместо Квята))
Квят бы уже минимум пятикратным был.
+57
-4
+53
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Obdob
помню истерику на спортсе, как его взяли якобы по блату вместо Квята))
+43
-10
+33
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john smith
самый скучный чемпионат ща десятилетия
+38
-17
+21
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maximus388
Ответ Obdob
помню истерику на спортсе, как его взяли якобы по блату вместо Квята))
Данилка-торпеда своей патологической профнепригодностью раздал Максу карьерный слип-стрим, а заодно и супружницу подарил.
+20
-7
+13
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Buharoid
Скука. После первого чемпионства, которое действительно в мемориз, началась унылая самовозка как раньше у Люсьена.
+15
-4
+11
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Аркадий Черепашкин
Заслужил
+18
-9
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Юрий Рубцов
Совсем не интересный сезон. Тошнит от него.
+19
-10
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PIT-BUL
Ответ Юрий Рубцов
Совсем не интересный сезон. Тошнит от него.
а прошлый был топ?))) 8 команд боролись за победу )
+8
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+8
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vulturecrow
как неожиданно
+6
-1
+5
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Kemal Gul
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Неудивительно, что популярность Ф-1 падает. Такое отсутствие интриги на пользу не идет
Но популярность ф1 не падает, а наоборот растёт после приобретения Либерти. Откуда вообще такая информация?
+7
-3
+4
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Мурад Гамидов
Ответ john smith
самый скучный чемпионат ща десятилетия
Ты-то небось в 21-м году начал смотреть Формулу. "За десятилетия", а чё не за века?
+8
-4
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Алексей Иванов
Макс по радио превозмогает) а так конечно даже эмоций у него нет. всё буднично
+5
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Солнце13
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Неудивительно, что популярность Ф-1 падает. Такое отсутствие интриги на пользу не идет
пук-пук, пузыри по кругу...
+3
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Kuryanin
Аркадий Самовозов.
+5
-2
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113k
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не интересно сомтреть чемпионат одной команды, где все построено для этого.
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Вячеслав Авакян
тутутуту макс вастрапен
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maximus388
Ответ 113k
не интересно сомтреть чемпионат одной команды, где все построено для этого.
Это расхожее дело для современной формулы. Не интересно, не смотри, не ной только.
То что Ферстаппен очень одаренный и талантливый пилот никто не сомневается. Победа и ряд рекордов абсолютно заслужены. И одна из самых быстрых машин пелетона не его вина, а награда. Не говоря уже, что ей нужно соответствовать, чего, скажем, не может его напарник, и не факт, что кто-то еще сможет.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Неудивительно, что популярность Ф-1 падает. Такое отсутствие интриги на пользу не идет
+6
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SOLNCE-ZVEZDA
Это HONDA, детка!!!
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Bayern2004
Может Макс и не Шумахер/Сенна/Прост/Феттель (пока!),но заслуженный чемпион.
Хладнокровный,расчётливый и самое главное,самокритичный.
Если кому и суждено побить рекорд Красного Барона по чемпионствам,то надеюсь ему.
+1
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allengosta2017
Ответ john smith
самый скучный чемпионат ща десятилетия
Интересные сезоны в Формуле - 1 скорее исключение чем правило. Не думаю, что этот сезон чем-то отличается от сезона 2020 или 2011, например.
+1
0
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Lansm
Макс веонул интерес к формуле!
Спасибо, что закончил с загорелым самовозником
+7
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Ten Hug
Ред Булл особо и не празднует, для них эти 2 года - как пиво попить по сложности :)

Браво Ньюи, браво Макс, браво РБ :)
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WINWOLF
Хорнер по радио поздравил Макса прямо как Феттеля в 2012-м, перечислил всех трехкратных) Что ж, Макс теперь в элитарном круге числится
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Дмитрий Воронцов
Ответ Мария Голденштерн
Величайший!
Полуторакратный!
0
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