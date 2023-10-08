Эстебан Окон: «Меня начало тошнить на 15-16 круге. Температура внутри кокпита, наверное, достигла где-то 80 градусов»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Катара Авто

Из-за жары Эстебана Окона начало тошнить по ходу Гран-при Катара.

Пилот «Альпин» рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться по ходу гонки.

По словам гонщиков, из-за жары и повышенной влажности все они по ходу заезда столкнулись с очень серьезными проблемами.

Логан Сарджент не смог добраться до финиша и с согласия команды досрочно завершил выступления.

«Меня начало тошнить на 15-16 круге. На протяжении двух кругов мне было плохо. Меня начало тошнить и я подумал: «Вот черт, это будет действительно длинная гонка». Главным было психологически успокоиться, взять ситуацию под контроль, сосредоточиться на работе и постараться сделать все правильно.

Раньше я не переживал ничего подобного. Я мог легко проехать двойную дистанцию любой гонки, мы тренируемся для этого. Но сегодня было слишком жарко – проблемой был и сам по себе нагревшийся воздух в Катаре, и горячий воздух, который нагревался от работы двигателя позади болида. Температура внутри кокпита, наверное, достигла градусов 80. Я рад, что в следующем году мы вернемся сюда уже в декабре», – рассказал Окон.

Что случилось на Гран-при Катара: Хэмилтона выбил напарник, не все пилоты вынесли жару, море обгонов и пит-стопов

3 комментария

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Kappa Kappish
Один сошел не выдержав, Окона тошнило, Албон ели выбрался из болида, Стролл сразу же пошел к докторам. Да это жестко
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+2
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