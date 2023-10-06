Ланс Стролл о 17-м месте в квалификации: «Мои эмоции? Дерьмо. Что не получается? Не знаю»

Ланс Стролл прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Катара.

Напарник Стролла по « » пробился в третий сегмент.

– Каковы ваши эмоции?

– Это дерьмо.

– Окей, просим прощения за лексику. Что не получается за рулем в данный момент?

– Я не знаю.

– Изменился ли ваш настрой на уик-энд? Воспринимаете ли вы это как тесты, будете ли атаковать в спринте?

– Продолжу гоняться.

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