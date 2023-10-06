Ланс Стролл о 17-м месте в квалификации: «Мои эмоции? Дерьмо. Что не получается? Не знаю»
Ланс Стролл прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Катара.
Напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пробился в третий сегмент.
– Каковы ваши эмоции?
– Это дерьмо.
– Окей, просим прощения за лексику. Что не получается за рулем в данный момент?
– Я не знаю.
– Изменился ли ваш настрой на уик-энд? Воспринимаете ли вы это как тесты, будете ли атаковать в спринте?
– Продолжу гоняться.
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- я не знаю