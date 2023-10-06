Ланс Стролл о 17-м месте в квалификации: «Мои эмоции? Дерьмо. Что не получается? Не знаю»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Катара контент Авто

Ланс Стролл прокомментировал 17-е место в квалификации к Гран-при Катара.

Напарник Стролла по «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пробился в третий сегмент.

– Каковы ваши эмоции?

– Это дерьмо.

– Окей, просим прощения за лексику. Что не получается за рулем в данный момент?

– Я не знаю.

– Изменился ли ваш настрой на уик-энд? Воспринимаете ли вы это как тесты, будете ли атаковать в спринте?

– Продолжу гоняться.

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8 комментариев

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Виталий Белоус
"Еще один такой вопрос, я тебе в лоб дам *****" - добавил Лэнс
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dafaka13
- что Вы делаете в Формуле-1?
- я не знаю
+5
-2
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Великий Алонсо
Ответ Kudim41
И лишь Окон макнул хиспанца лицом....
Алонсо и Окона в школу сводил. Выиграл в 2 сезонах из 2, надёжность болида я не беру в расчёт.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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WINWOLF
#лэнсвалидомой
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