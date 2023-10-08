Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Хэмилтон взял на себя вину за столкновение с Расселлом на старте в Катаре.

Пилот «Мерседеса» признал, что пересмотрев повтор инцидента понял, что на все сто процентов был виновен в столкновении с напарником, которое имело место на первом круге.

В результате столкновения Хэмилтон сошел с дистанции, а Расселл был вынужден проводить дополнительный пит-стоп для замены переднего антикрыла. В итоге Расселл сумел закончить заезд на четвертой позиции.

«На старте мои шины были лучше, так что я подумал, что смогу обойти его. Но там было все-таки слишком узко. Я с самого начала знал, что меня ждет очень тяжелая гонка, поэтому со старта пытался отыграть позиции, но не получилось. Вины Джорджа в случившемся нет. Я пошел на риск, и это повлияло на всю команду.

Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина и я несу всю ответственность. Хотел бы извиниться перед Джорджем и командой», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения

29 комментариев

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Великий Алонсо
Тут вопросов нет, Льюис молодец, признал ошибку 👍
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dend99
Ответ 1 1
Ахах))) . А что скажут его фанатки?)))
Что формула никогда ничего подобного не видела
Это пример Личности, Человечности и Честности
И так может только Он
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Jan Vorontsov
Ответ 1 1
Ахах))) . А что скажут его фанатки?)))
Что у хейтеров бомбанёт от того какой Льюис правдивый красавчик, при этом они же полчаса назад скорее всего писали что Рассел бездарь и его надо срочно гнать.
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MS89
Хз, считает ли он себя действительно виновным в столкновении, но для пользы команды это хороший ход по сохранению очков. Рассмотрение инцидента после гонки еще предстоит, и это звучит теперь как аргумент для судей не наказывать Рассела, даже если они там что-то и найдут против него
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Ахах))) . А что скажут его фанатки?)))
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dend99
Но молодец, что нормально признал
И повезло, что в напарниках Джордж, который забэкапил
А то было б совсем обидно
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varankin.andrew
Ответ Jan Vorontsov
Если из дуэта ничего хорошего не получится, разве не логичнее сделать ставку на гонщика моложе 38 лет?
Ну если бы он был быстрее, то да. А так у Расселла нет опыта борьбы за чашку. Если бы в Мерсе были уверены в нём, то Хэму не платили бы столько денег.
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Forever and Ever
Вот что отсутствие самовоза с человеком делает. Прямо таки не узнать даже. Как будто подменили.
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Jan Vorontsov
Ответ varankin.andrew
Расселл конечно не бездарь, но гнать его надо. Ничего хорошего из этого дуэта не получится, это очевидно
Если из дуэта ничего хорошего не получится, разве не логичнее сделать ставку на гонщика моложе 38 лет?
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Lanc
После изобретения видеозаписи признаний своей вины в этом мире стало намного больше.
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Theodore Fedorovich
Ответ Великий Алонсо
Тут вопросов нет, Льюис молодец, признал ошибку 👍
Хах, сначала свалил вину на Рассела, а потом посмотрел повтор и понял, что надо выкручиваться. Посовещались с пиарщиками и написали, что он полностью признаёт вину. И в правду молодец. Настоящий герой и пример для подражания.
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Jan Vorontsov
Ответ varankin.andrew
Ну если бы он был быстрее, то да. А так у Расселла нет опыта борьбы за чашку. Если бы в Мерсе были уверены в нём, то Хэму не платили бы столько денег.
Обратно можно сказать, что его бы не брали если бы были уверены что Хэмилтон не сдаёт, а оставили Боттаса. Ведь Рассела взяли именно чтобы он набрался опыта, а потом стал первым. И теперь ты предлагаешь его сплавить и взять нового вторикеллу для стареющего Льюиса.
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Mittermeyer
Ответ Mik mik
Жора просто не обладает чуйкой. Мне вообще не понятно чем он обладает.. Посредственность. А вообще надо было руль вправо двигать и дубль в кармане.
Жора обладает непревзойденной чистой скоростью, покрывающей с лихвой отсутствие "чуйки"
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Александр Деев
Ответ Bzz Pvz
Я почти заплакал на моменте, где Льюис вылезает из болида после столкновения. Величайшая личность, вызывающая только теплые эмоции. Никогда не опустится до оскорбления своих напарников, какими бы они не были. Человечище.
Т.е. он тут по твоему еще оскорблять Рассела должен был начать? Или как вы рассуждаете? Что Рассел должен извиняться после ошибок Хэмильтона?
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Givi Shotadze
Рассел вильнул в Хэма на разгоне, а в повороте отстоял свои 0,00 секунды...
Льюис может говорить, что угодно... более чем очевидно, что командная тактика предполагала бросить его на короткую борьбу с Максом, а дивиденды доставались Джорджу. Ладно Макс крашил Льюиса за титул, Джорджу только минусы..., разве только ждёт ухода Чеко...
Жаль , мерсы с разной тактикой могли быть поинтереснее маков
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DelNord
Чтобы что-то получить в этом сезоне, Мерсу надо сильно рисковать. Здесь риск не оправдался, наоборот, очки потеряли. Очень жаль.
И уж если ставили этот самоубийственный софт, то как-то синхронизировались бы, что ли, как проводить старт. Кто шарашит, а кто «держит место».
Не хватило Тото, ИМХО, не все можно сделать удаленно.
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Kudim41
а вот тут браво! если в прошлой новости сквозило лицемерием, то тут прямо молодец!
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GODZILLA
Ответ Alesha_451
Странно, что вообще поставили софт - спринт же показал его бесполезность, отвалился бы на полностью заправленной тачке через 3 круга. На ровном месте катастрофа, ей-богу. Могли оба напрячь Макса, тачка реально ехала.
Закрепиться повыше оторваться остальных и остальные комплекты тянуть по максимуму
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RusSt
Достойно, молодец!
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varankin.andrew
Ответ Jan Vorontsov
Обратно можно сказать, что его бы не брали если бы были уверены что Хэмилтон не сдаёт, а оставили Боттаса. Ведь Рассела взяли именно чтобы он набрался опыта, а потом стал первым. И теперь ты предлагаешь его сплавить и взять нового вторикеллу для стареющего Льюиса.
Вот именно набираться опыта а не руинить гонки приме. Вообще я считаю поторопились они с Расселом. Валеру надо было еще продлять на год и чашка, скорее всего была бы у Мерса. А так и не чашки и проблемный напарник, с которым в мерсе не могут совладать
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sfairait
Ответ varankin.andrew
Ну если бы он был быстрее, то да. А так у Расселла нет опыта борьбы за чашку. Если бы в Мерсе были уверены в нём, то Хэму не платили бы столько денег.
Безотносительно инцидента этого, но чёт Рассел все больше кажется истерессой в стиле Леклера, не потянет он борьбу в стиле 21 года. Чуть что не так, по радио плач Ярославны. Хотя повторюсь, может так просто совпадает выдача в эфир.
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Александр Деев
Ответ Jan Vorontsov
Что у хейтеров бомбанёт от того какой Льюис правдивый красавчик, при этом они же полчаса назад скорее всего писали что Рассел бездарь и его надо срочно гнать.
Переобуваются на лету :) Все так и есть
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Спортс Помойка
Да ладно
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Alesha_451
Странно, что вообще поставили софт - спринт же показал его бесполезность, отвалился бы на полностью заправленной тачке через 3 круга. На ровном месте катастрофа, ей-богу. Могли оба напрячь Макса, тачка реально ехала.
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Mittermeyer
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