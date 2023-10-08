Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина»

Хэмилтон взял на себя вину за столкновение с Расселлом на старте в Катаре.

Пилот « » признал, что пересмотрев повтор инцидента понял, что на все сто процентов был виновен в столкновении с напарником, которое имело место на первом круге.

В результате столкновения Хэмилтон сошел с дистанции, а Расселл был вынужден проводить дополнительный пит-стоп для замены переднего антикрыла. В итоге Расселл сумел закончить заезд на четвертой позиции.

«На старте мои шины были лучше, так что я подумал, что смогу обойти его. Но там было все-таки слишком узко. Я с самого начала знал, что меня ждет очень тяжелая гонка, поэтому со старта пытался отыграть позиции, но не получилось. Вины Джорджа в случившемся нет. Я пошел на риск, и это повлияло на всю команду.

Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина и я несу всю ответственность. Хотел бы извиниться перед Джорджем и командой», – рассказал Хэмилтон.

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения