Льюис Хэмилтон о столкновении с Расселлом: «Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина»
Хэмилтон взял на себя вину за столкновение с Расселлом на старте в Катаре.
Пилот «Мерседеса» признал, что пересмотрев повтор инцидента понял, что на все сто процентов был виновен в столкновении с напарником, которое имело место на первом круге.
В результате столкновения Хэмилтон сошел с дистанции, а Расселл был вынужден проводить дополнительный пит-стоп для замены переднего антикрыла. В итоге Расселл сумел закончить заезд на четвертой позиции.
«На старте мои шины были лучше, так что я подумал, что смогу обойти его. Но там было все-таки слишком узко. Я с самого начала знал, что меня ждет очень тяжелая гонка, поэтому со старта пытался отыграть позиции, но не получилось. Вины Джорджа в случившемся нет. Я пошел на риск, и это повлияло на всю команду.
Пересмотрев повтор могу сказать, что это была на 100 процентов моя вина и я несу всю ответственность. Хотел бы извиниться перед Джорджем и командой», – рассказал Хэмилтон.
Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения
Это пример Личности, Человечности и Честности
И так может только Он
И повезло, что в напарниках Джордж, который забэкапил
А то было б совсем обидно
Льюис может говорить, что угодно... более чем очевидно, что командная тактика предполагала бросить его на короткую борьбу с Максом, а дивиденды доставались Джорджу. Ладно Макс крашил Льюиса за титул, Джорджу только минусы..., разве только ждёт ухода Чеко...
Жаль , мерсы с разной тактикой могли быть поинтереснее маков
И уж если ставили этот самоубийственный софт, то как-то синхронизировались бы, что ли, как проводить старт. Кто шарашит, а кто «держит место».
Не хватило Тото, ИМХО, не все можно сделать удаленно.