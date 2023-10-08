Сайнс пропустит Гран-при Катара из-за утечки в топливной системе

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Катара Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс не сможет принять участие в воскресной гонке «Формулы-1» в Катаре.

«Феррари» столкнулась с утечкой в топливной системе на болиде испанца. Исправить проблему к заезду, который начнется в 20:00 по московскому времени, невозможно.

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19 комментариев

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Scorpio
ну тут красным клоунам можно отдать должное - они умудрились придумать что-то новое
+41
-1
+40
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RusSt
Понял что не запомнит все планы теперь и сам переразал
+16
-1
+15
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mishakmv96
Феррари выходит на новый уровень, теперь сливаются до гонки, а не во время.
+16
-2
+14
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AgipTm
Ответ Hardi
Твою дивизию, нет слов. В итоге из всех гонщиков за которых я болею остался только Лоусен.....
не болей, выздоравливай
+17
-6
+11
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Владислав Ласьков
Ответ Andres Dandaras
Скотчем заклеить нельзя чтоли ??
Синий изолентой лучше)
+7
0
+7
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Andres Dandaras
Скотчем заклеить нельзя чтоли ??
+5
-1
+4
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Hardi
Твою дивизию, нет слов. В итоге из всех гонщиков за которых я болею остался только Лоусен.....
+7
-5
+2
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Сулейман Гендугов
В плане борьбы с Мерсами это плохо, но хорошо для Леклера который может значительно в лз приблизиться.
+3
-1
+2
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Hardi
Ответ AgipTm
не болей, выздоравливай
Спасибо
+5
-4
+1
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Зубы Дзюбы
Решили что не справятся с 3 обязательными пит стопами?
+1
-1
0
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Антон Якимцев
вот это новость перед стартом.
scum
+1
-1
0
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Mortimer1
Ответ Сулейман Гендугов
В плане борьбы с Мерсами это плохо, но хорошо для Леклера который может значительно в лз приблизиться.
Мерседесы решили уравнять шансы)
0
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0
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