Сайнс пропустит Гран-при Катара из-за утечки в топливной системе
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс не сможет принять участие в воскресной гонке «Формулы-1» в Катаре.
«Феррари» столкнулась с утечкой в топливной системе на болиде испанца. Исправить проблему к заезду, который начнется в 20:00 по московскому времени, невозможно.
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