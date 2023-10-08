Сайнс пропустит Гран-при Катара из-за утечки в топливной системе

Гонщик «Феррари» не сможет принять участие в воскресной гонке «Формулы-1» в Катаре.

« » столкнулась с утечкой в топливной системе на болиде испанца. Исправить проблему к заезду, который начнется в 20:00 по московскому времени, невозможно.

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