Лоренс Стролл: «В «Ф-1» должно остаться 10 команд. Не надо чинить то, что не сломано»

Владелец «Астон Мартин» выступил против прихода «Андретти» в «Формулу-1».

В появлении 11-й команды нет необходимости, поскольку бизнес и так идет хорошо, полагает Лоренс Стролл. Ранее ФИА одобрила заявку «Андретти».

«Я считаю, что «Ф-1» в данный момент в ударе, наш спорт никогда не был в лучшем положении. На мой взгляд, не надо чинить то, что не сломано.

Поэтому я твердо убежден, что с десятью командами все работает очень хорошо, и так и должно остаться.

Мы никогда не видели больше болельщиков, зрителей на гонках, аудитория на высочайшем уровне в истории.

Существенный рост продолжается, особенно в Соединенных Штатах, на крупнейшем потребительском рынке в мире. Как вы знаете, теперь в Штатах три гонки – мы второй раз приехали в Майами, а в ноябре отправимся в Лас-Вегас.

Так что впереди я вижу грандиозные возможности для роста», – заявил канадский бизнесмен и отец пилота « » .

ФИА утвердила итоги тендера на 11-ю команду «Ф-1». Заявка «Андретти» единственная прошла отбор