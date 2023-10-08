Льюис Хэмилтон после аварии с Расселлом: «Меня выбил напарник»
Расселл и Хэмилтон эмоционально отреагировали на аварию на Гран-при Катаре.
Напарники по «Мерседесу» столкнулись в первом повороте. Льюис Хэмилтон сошел, Джордж Расселл откатился в конец пелотона, однако смог продолжить гонку.
«Да ладно! Какого черта? Ребята, да ладно. Две гонки подряд.
Мне так жаль, ребята. Я даже не смотрел назад, был сосредоточен на том, что происходит впереди, а он просто появился из ниоткуда.
У меня нет слов, #####. Только что увидел повтор на экране. Я ничего не мог сделать. Просто оказался в сэндвиче», – заявил по радио Джордж.
«Меня выбил собственный напарник», – сказал инженеру Льюис.
За ходом гонки можно следить на странице онлайна:
Уникальная гонка «Ф-1» в Катаре: три обязательных пит-стопа из-за чудовищного разрушения шин
Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции
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Когда Льюис лезет нагло и выносит (как Макса в Сильвере, как Албона не раз, сейчас с Расселом) - тоже уроды его соперники))
Мда
Вы хоть определитесь, его все пропускать должны что ли, как когда он на прямой всех обгонял с супер болидом
Ну просто тут совсем на уровне новичка - в любом повороте атаковать, еще и три в ряд
Он бы легко прошел Рассела в следующих поворотах
Наверное, решил, что надо уровнять шансы с Феррари - ехать одной машиной
Другого объяснения у меня нет)