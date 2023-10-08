Льюис Хэмилтон после аварии с Расселлом: «Меня выбил напарник»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Расселл и Хэмилтон эмоционально отреагировали на аварию на Гран-при Катаре.

Напарники по «Мерседесу» столкнулись в первом повороте. Льюис Хэмилтон сошел, Джордж Расселл откатился в конец пелотона, однако смог продолжить гонку.

«Да ладно! Какого черта? Ребята, да ладно. Две гонки подряд.

Мне так жаль, ребята. Я даже не смотрел назад, был сосредоточен на том, что происходит впереди, а он просто появился из ниоткуда.

У меня нет слов, #####. Только что увидел повтор на экране. Я ничего не мог сделать. Просто оказался в сэндвиче», – заявил по радио Джордж.

«Меня выбил собственный напарник», – сказал инженеру Льюис.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

Уникальная гонка «Ф-1» в Катаре: три обязательных пит-стопа из-за чудовищного разрушения шин

Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции

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7 комментариев

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NomerSports
Ответ dend99
Очень непродуманная атака на первом круге. У Хэмилтона преимущество по шинам, больше зацепа, зачем так рисковать... Расселу деваться некуда, только в Макса... ошибка Льюиса на самом деле
это мы сейчас так говорим. а прошел бы сразу с первого поворота говорили бы что молодец.
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dend99
Очень непродуманная атака на первом круге. У Хэмилтона преимущество по шинам, больше зацепа, зачем так рисковать... Расселу деваться некуда, только в Макса... ошибка Льюиса на самом деле
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Mittermeyer
В Сингапуре Хэмилтон испортил гонку напарнику, в Японии испортил гонку напарнику и в Катаре тоже испортил гонку напарнику. Как его до сих пор в команде держат, так ещё и контракты за такие баснословные деньги продлевают. Однозначно такой "ценный" актив надо сливать как можно быстрее, чемпионства с медленным чернокожим эгоистом не выиграешь. Костьми ляжет, но гонку напарнику испортит. У Рассела был такой шанс на победу, в худшем случае на 2ое место и на тебе подарок от напарника, стыдно должно быть. Лучше бы извинился, а не наговаривал на напарника по радио
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King_X
Когда лезут нагло против Льюиса - все пишут, какие мерзкие его соперники
Когда Льюис лезет нагло и выносит (как Макса в Сильвере, как Албона не раз, сейчас с Расселом) - тоже уроды его соперники))

Мда
Вы хоть определитесь, его все пропускать должны что ли, как когда он на прямой всех обгонял с супер болидом
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dend99
Ответ NomerSports
это мы сейчас так говорим. а прошел бы сразу с первого поворота говорили бы что молодец.
Да задним числом все умны))
Ну просто тут совсем на уровне новичка - в любом повороте атаковать, еще и три в ряд
Он бы легко прошел Рассела в следующих поворотах
Наверное, решил, что надо уровнять шансы с Феррари - ехать одной машиной
Другого объяснения у меня нет)
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Mittermeyer
Ответ King_X
Когда лезут нагло против Льюиса - все пишут, какие мерзкие его соперники Когда Льюис лезет нагло и выносит (как Макса в Сильвере, как Албона не раз, сейчас с Расселом) - тоже уроды его соперники)) Мда Вы хоть определитесь, его все пропускать должны что ли, как когда он на прямой всех обгонял с супер болидом
Да они просто в секте состоят, на таких внимание лучше не обращать.
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arspurs9
Думаю что Льюиса уже напрягает вечный комплекс Джорджа перед ним. Даже если сейчас не было прям откровенного выноса партнера, но вообще ноль командной работы (при этом когда эта работа нужно от Льюиса, Джордж начинает плакать).
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