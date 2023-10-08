Льюис Хэмилтон после аварии с Расселлом: «Меня выбил напарник»

Расселл и Хэмилтон эмоционально отреагировали на аварию на Гран-при Катаре.

Напарники по « » столкнулись в первом повороте. сошел, откатился в конец пелотона, однако смог продолжить гонку.

«Да ладно! Какого черта? Ребята, да ладно. Две гонки подряд.

Мне так жаль, ребята. Я даже не смотрел назад, был сосредоточен на том, что происходит впереди, а он просто появился из ниоткуда.

У меня нет слов, #####. Только что увидел повтор на экране. Я ничего не мог сделать. Просто оказался в сэндвиче», – заявил по радио Джордж.

«Меня выбил собственный напарник», – сказал инженеру Льюис.

За ходом гонки можно следить на странице онлайна:

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Хэмилтон столкнулся с Расселом на старте Гран-при Катара и сошел с дистанции

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