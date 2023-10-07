Ферстаппен – первый пилот за 40 лет, выигравший титул в субботу. В 1983-м чемпионом стал Пике, отец девушки Макса

Гонщик « » оформил свой третий титул в спринте на Гран-при Катара.

Нидерландец стал шестым пилотом в истории и первым за последние 40 лет, завоевавшим чемпионство в субботу.

В последний раз это удавалось другому трехкратному чемпиону – . Макс встречается с – дочерью экс-гонщика.

В 1983 году Нельсон завоевал свой заключительный титул на Гран-при ЮАР, который прошел в субботу. В 1981-м Пике также оформил чемпионство в субботу – это произошло в Лас-Вегасе. Третий успех бразильца фактически случился в пятницу в 1987 году, когда единственный конкурент снялся с Гран-при Японии после серьезной аварии в квалификации.

Также по итогам субботних гонок титулы выигрывали Хуан-Мануэль Фанхио в 1955 году, Джек Брэбэм в 1959-м, Грэм Хилл в 1962-м и Кеке Росберг в 1982-м.

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