Ферстаппен – первый пилот за 40 лет, выигравший титул в субботу. В 1983-м чемпионом стал Пике, отец девушки Макса

Теги Найджел Мэнселл Хуан-Мануэль Фанхио Грэм Хилл Нельсон Пике Гран-при Японии Ред Булл Кеке Росберг Джек Брэбэм Формула-1 Гран-при ЮАР Макс Ферстаппен Келли Пике Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен оформил свой третий титул в спринте на Гран-при Катара.

Нидерландец стал шестым пилотом в истории и первым за последние 40 лет, завоевавшим чемпионство в субботу.

В последний раз это удавалось другому трехкратному чемпиону – Нельсону Пике. Макс встречается с Келли Пике – дочерью экс-гонщика.

В 1983 году Нельсон завоевал свой заключительный титул на Гран-при ЮАР, который прошел в субботу. В 1981-м Пике также оформил чемпионство в субботу – это произошло в Лас-Вегасе. Третий успех бразильца фактически случился в пятницу в 1987 году, когда единственный конкурент Найджел Мэнселл снялся с Гран-при Японии после серьезной аварии в квалификации.

Также по итогам субботних гонок титулы выигрывали Хуан-Мануэль Фанхио в 1955 году, Джек Брэбэм в 1959-м, Грэм Хилл в 1962-м и Кеке Росберг в 1982-м.

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
С Келли родит сына, который станет чемпионом. Вселенная схлопнется
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ Михаил Пивненко
Комментарий удален модератором
У тебя хотя бы в трёх поколениях все святые?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WINWOLF
Косплеит тестя по полной, надеюсь Келли сегодня порадует Максимку)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Пивненко
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ Дмитрий Федотов
Пытаетесь присуммонить Великого Алонсо?)
Что Вам известно о III законе Ньютона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий