Макс Ферстаппен: «Гонка в топ-5 самых тяжелых, что я проводил, гоняться в Катаре трудно»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тяжелую победу в Катаре.

Ферстаппен опередил пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса. После финиша нидерландец признался, что испытывал трудности в жарких условиях.

«Я считаю, что ключевым стал первый отрезок. После этого я мог просто контролировать свой темп и стараться, чтобы шины всегда оказывались в хорошем окне.

Болиды «Макларена» сегодня снова быстры.

Безусловно, гоняться на этой трассе трудно. Одна из самых тяжелых гонок, что я проводил – пожалуй, в топ-5», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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10 комментариев

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White Pardus
А Маки то 4,8 и 6 секунд всего слили. Понятно, что Макс не особо и гнал, но не 20 секунд проиграли. Темп есть. Хоть под конец сезона, но очень радовает)
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dend99
Еще и трасса полный тилькодром
Зря поставили
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Kudim41
Ответ White Pardus
А Маки то 4,8 и 6 секунд всего слили. Понятно, что Макс не особо и гнал, но не 20 секунд проиграли. Темп есть. Хоть под конец сезона, но очень радовает)
тут скорее дело было в экономии резины. в обычных условиях Макс секунд 20-25 привез бы. Но все равно маки чудо как хороши!!
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Kudim41
Ответ varankin.andrew
Откатал всю гонку на круизе..) тяжело мдя))
Там Кулхард его в тупик вопросом поставил. Насколько тяжелая гонка в его карьере.
Не мог же он сказать , что легкая например. В дань уважения всем присутствующим выдал, что гонка вошла в топ-5 по сложности. и знаешь, глядя на призеров после финиша, охотно в это веришь!!!
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White Pardus
Ответ Kudim41
тут скорее дело было в экономии резины. в обычных условиях Макс секунд 20-25 привез бы. Но все равно маки чудо как хороши!!
Условия для всех одинаковы на трассе, резина тоже. Просто Маки реально полетели, считаю)
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FaithDevotion
Ответ dend99
Еще и трасса полный тилькодром Зря поставили
Уж лучше так, чем куча убогих городских трасс. Впрочем обидно, что ради Азии/Америки жертвуют отличными автодромами в Европе
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Kappa Pride
Ответ dend99
Еще и трасса полный тилькодром Зря поставили
в следующем году гонка в конце ноября будет, может полегче станет
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