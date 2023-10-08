Макс Ферстаппен: «Гонка в топ-5 самых тяжелых, что я проводил, гоняться в Катаре трудно»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тяжелую победу в Катаре.

Ферстаппен опередил пилотов « » и . После финиша нидерландец признался, что испытывал трудности в жарких условиях.

«Я считаю, что ключевым стал первый отрезок. После этого я мог просто контролировать свой темп и стараться, чтобы шины всегда оказывались в хорошем окне.

Болиды «Макларена» сегодня снова быстры.

Безусловно, гоняться на этой трассе трудно. Одна из самых тяжелых гонок, что я проводил – пожалуй, в топ-5», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

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