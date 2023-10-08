Макс Ферстаппен: «Гонка в топ-5 самых тяжелых, что я проводил, гоняться в Катаре трудно»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тяжелую победу в Катаре.
Ферстаппен опередил пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса. После финиша нидерландец признался, что испытывал трудности в жарких условиях.
«Я считаю, что ключевым стал первый отрезок. После этого я мог просто контролировать свой темп и стараться, чтобы шины всегда оказывались в хорошем окне.
Болиды «Макларена» сегодня снова быстры.
Безусловно, гоняться на этой трассе трудно. Одна из самых тяжелых гонок, что я проводил – пожалуй, в топ-5», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».
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Зря поставили
Не мог же он сказать , что легкая например. В дань уважения всем присутствующим выдал, что гонка вошла в топ-5 по сложности. и знаешь, глядя на призеров после финиша, охотно в это веришь!!!