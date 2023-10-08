ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара, нарушителей дисквалифицируют (AMuS)

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Гонщики «Формулы-1» проведут как минимум по три пит-стопа на Гран-при Катара.

Такое решение приняла ФИА после спринта, сообщает Auto Motor und Sport.

Длина отрезков ограничена 18 кругами. Это означает, что пилотам придется по меньшей мере трижды заехать в боксы. Если кто-либо из гонщиков будет использовать один комплект дольше допустимого, ему покажут черный флаг и дисквалифицируют.

После пятничных сессий «Пирелли» обнаружила, что высокие поребрики приводят к повреждениям шин. Компания опасалась, что воздействие поребриков может привести к проколам покрышек.

Перед субботними заездами были изменены границы трека в 12-м и 13-м поворотах, однако это не привело к желаемому результату – проблемы с шинами по-прежнему возникали.

Издание предполагает, что перед этапом 2024 года организаторам Гран-при Катара придется поменять поребрики во всех поворотах.

Гонщики проведут дополнительную 10-минутную практику из-за опасений «Пирелли», 3 пит-стопа могут стать обязательными в воскресной гонке в Катаре

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5 комментариев

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rtr_return
Как показала практика им и 2 лет не хватило, чтобы разобраться с поребриками. 1 год мало, пусть через 3 возвращаются.
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KMR
🤦
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Hardi
Даааа, гонка теперь будет не такая интересная, скорей всего все будут ехать на тактике:хард, мидиум, софт или хард, мидиум, мидиум.
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Игорь Горшков
Ответ Bzz Pvz
Бездари из Мерседеса не должны руинить гонку человеку с таким масштабом личности, с рыцарским званием, как Хэмилтон. Сам же Льюис не должен прогибаться перед наглыми бесталанными выскочками типа Рассела. Льюс должен топ 2 сегодня спокойно забирать и выходить на 2 место в общем зачете
Новость по шинам, в новостях Макс 3х кратный, Пиастри впервые выиграл с поула первого, а у одаренных с навязчивым синдромом опять Люис. Думаю, что это что-то с психикой, лечиться чтоль.
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