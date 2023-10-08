ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара, нарушителей дисквалифицируют (AMuS)

Гонщики «Формулы-1» проведут как минимум по три пит-стопа на Гран-при Катара.

Такое решение приняла после спринта, сообщает Auto Motor und Sport.

Длина отрезков ограничена 18 кругами. Это означает, что пилотам придется по меньшей мере трижды заехать в боксы. Если кто-либо из гонщиков будет использовать один комплект дольше допустимого, ему покажут черный флаг и дисквалифицируют.

После пятничных сессий «Пирелли» обнаружила, что высокие поребрики приводят к повреждениям шин. Компания опасалась, что воздействие поребриков может привести к проколам покрышек.

Перед субботними заездами были изменены границы трека в 12-м и 13-м поворотах, однако это не привело к желаемому результату – проблемы с шинами по-прежнему возникали.

Издание предполагает, что перед этапом 2024 года организаторам Гран-при Катара придется поменять поребрики во всех поворотах.

Гонщики проведут дополнительную 10-минутную практику из-за опасений «Пирелли», 3 пит-стопа могут стать обязательными в воскресной гонке в Катаре

Карлос Сайнс: «Никто не проинформировал нас об изменениях границ трассы – мы узнали все из прессы»

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