ФИА обязала гонщиков провести по 3 пит-стопа на Гран-при Катара, нарушителей дисквалифицируют (AMuS)
Гонщики «Формулы-1» проведут как минимум по три пит-стопа на Гран-при Катара.
Такое решение приняла ФИА после спринта, сообщает Auto Motor und Sport.
Длина отрезков ограничена 18 кругами. Это означает, что пилотам придется по меньшей мере трижды заехать в боксы. Если кто-либо из гонщиков будет использовать один комплект дольше допустимого, ему покажут черный флаг и дисквалифицируют.
После пятничных сессий «Пирелли» обнаружила, что высокие поребрики приводят к повреждениям шин. Компания опасалась, что воздействие поребриков может привести к проколам покрышек.
Перед субботними заездами были изменены границы трека в 12-м и 13-м поворотах, однако это не привело к желаемому результату – проблемы с шинами по-прежнему возникали.
Издание предполагает, что перед этапом 2024 года организаторам Гран-при Катара придется поменять поребрики во всех поворотах.
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