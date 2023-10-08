Президент ФИА бен Сулайем: «Уверен, что «Андретти» вступит в «Формулу-1»

Президент ФИА не сомневается, что «Андретти» станет командой «Формулы-1».

Мохаммед бен Сулайем полагает, что у «Ф-1» нет ни единой причины отказывать американскому коллективу, который получил одобрение ФИА.

«Полностью уверен [что « » вступит в «Ф-1»]. Это здравый смысл. Хотелось бы услышать хорошую причину [не принимать «Андретти»]. Честно говоря, я мог бы провести этот процесс очень давно и получить одобрение. Но я не спешил.

Почему? Я обсуждал с [владельцем коммерческих прав на «Ф-1»] ФОМ, с [руководителем «Ф-1»] , как лучше поступить. Затем мы исключили все моменты, которые вызывали беспокойство. Мы задали «Кадиллаку» и « » верные вопросы, и когда они на них ответили, отказ стал невозможен, поскольку команда выполнила все требования.

Это плюс для нашего спорта. Я уверен, что команда вступит в чемпионат», – сообщил менеджер.

Бен Сулайем ответил на вопрос о том, почему текущие команды выступают против расширения серии:

«Я считаю, дело в деньгах. Не могу придумать что-либо еще.

Посмотрите, сколько команды стали стоить после введения потолка расходов. Некоторые из них стоят миллиарды.

Для нас важен дух «Ф-1», развитие автоспорта, развитие бизнеса. Им же нужны деньги, больше денег. И мы ничего не имеем против – это их дело. Федерация является некоммерческой организацией.

Но должен напомнить: мы владеем чемпионатом. Я представляю владельца. Да, мы сдаем его в лизинг ФОМ, и компания прекрасно себя проявляет.

Давайте вернемся в август. Производители силовых установок прислали мне письмо, в котором возражали против изменений в силовых установках. Но затем мы в подтвердили и, не поверите, все подписали.

Сопротивляться естественно только в начале, но после одобрения все начнут работать с новым коллективом. Что касается дополнительной ценности – это не просто какая-то команда, это настоящая команда».

В «Ф-1» добавляют новую команду! Регулятор принял заявку из США, соперники против, из «Кадиллака» выжимают деньги

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram