Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в 2023 году. До повторения рекорда «Ф-1», установленного Максом в 2022-м – одна победа
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к повторению рекорда «Формулы-1».
Победа на Гран-при Катара стала для трехкратного чемпиона мира 14-й в нынешнем сезоне. Это второй показатель в истории после рекорда, который также установил Макс в прошлом году (15 побед). Вслед за нидерландцем расположились Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель (по 13 выигранных гонок в 2004 и 2013 годах, соответственно).
По общему количеству побед в «Ф-1» (49) Ферстаппен приблизился к Алену Просту, занимающему четвертое место в истории (51).
Гран-при Катара-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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