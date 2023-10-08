Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в 2023 году. До повторения рекорда «Ф-1», установленного Максом в 2022-м – одна победа

Теги Михаэль Шумахер Ален Прост Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к повторению рекорда «Формулы-1».

Победа на Гран-при Катара стала для трехкратного чемпиона мира 14-й в нынешнем сезоне. Это второй показатель в истории после рекорда, который также установил Макс в прошлом году (15 побед). Вслед за нидерландцем расположились Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель (по 13 выигранных гонок в 2004 и 2013 годах, соответственно).

По общему количеству побед в «Ф-1» (49) Ферстаппен приблизился к Алену Просту, занимающему четвертое место в истории (51).

Гран-при Катара-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Машина! Имеет все шансы обойти Проста и перебить свой же рекорд.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kappa Pride
Ответ GODZILLA
Машина! Имеет все шансы обойти Проста и перебить свой же рекорд.
Там до Феттеля 4 всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Одерий
Ответ GODZILLA
Машина! Имеет все шансы обойти Проста и перебить свой же рекорд.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Ответ Дмитрий Одерий
Комментарий удален модератором
Такие тут только твои коменты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Ответ Башмак Нирванов
Да ну! Не может быть! Реально, Рассел лишил нас сегодня долгожданного зрелища - соперничества Макса и Люиса на сопоставимых по скорости болидах
Очнись там даже Хэм сам признал вину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий