Ферстаппен представил чемпионский шлем с тремя звездами и золотыми элементами

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен стиль Гран-при Катара шлемы Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, посвященный третьему титулу.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом по итогам спринта на Гран-при Катара.

На ливрее размещены три звезды и надпись «Чемпион мира 2023 года», часть элементов выполнена в золотом цвете.

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Фото: соцсети команды «Ред Булл»

8 комментариев

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Paninaro
Ответ Uladzislau Antonenka
первый титул Макса тоже "самовозный"?)
Имени Майкла Маси. Без него тапок уверенно сливался в гонке.
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Uladzislau Antonenka
Ответ Великий Алонсо
Феттель вообще 4 титула подряд взял, только кому какое дело до его самовозных побрякушек? Его уже все забыли, тоже самое будет и с Ферстаппеном, он конечно в этом не виноват, он делает свое дело, но так оно и есть. Одно дело, когда ты борешься за титул очно с Михаэлем Шумахером, которого знает вся планета Земля и в итоге его побеждаешь, другое дело, когда второй после тебя в чемпионате твой напарник - смешной мексиканский днарь Перес в 200 очках позади. Для профанов и статистов разницы никакой, типа "титул он и есть титул", но если подумать головой, то разница колоссальная.
первый титул Макса тоже "самовозный"?)
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Alex Legend
Ответ Uladzislau Antonenka
первый титул Макса тоже "самовозный"?)
СамоМаси
+3
-2
+1
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Башмак Нирванов
Ответ Uladzislau Antonenka
первый титул Макса тоже "самовозный"?)
Его просто не было. Он не его.
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Мадина Уйгурова
фига себе как у фанатов Люси бомбит, все комментарии заминусили. теперь ещё год им терпеть в ожидании 8 титула своей принцессы и злится, топча ножками вспоминая 21 год )))
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