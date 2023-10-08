Ферстаппен представил чемпионский шлем с тремя звездами и золотыми элементами

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен продемонстрировал шлем, посвященный третьему титулу.

Ферстаппен досрочно стал чемпионом по итогам спринта на Гран-при Катара.

На ливрее размещены три звезды и надпись «Чемпион мира 2023 года», часть элементов выполнена в золотом цвете.

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Фото: соцсети команды «Ред Булл»