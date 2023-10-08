Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем в карьере. Столько же у Сенны и Феттеля, у Хэмилтона – 6
Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену покорилось особенное достижение на Гран-при Катара.
Трехкратный чемпион мира в четвертый раз в карьере завоевал Большой шлем: заработал поул, был лидером каждого круга от старта до финиша, выиграл гонку и показал быстрейший круг. Гонщик «Уильямса» Алекс Албон мог помешать экс-напарнику, однако не пролидировал полный круг, заехав в боксы.
Ранее нидерландцу удавалось подобное на Гран-при Австрии-2021, Эмилии-Романьи-2022 и Испании-2023. Ферстаппен сравнялся с чемпионами «Формулы-1» Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем.
Рекордсменом по данному показателю является Джим Кларк (восемь Больших шлемов), лидером среди действующих пилотов остается Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (шесть). Также Макса опережают Альберто Аскари и Михаэль Шумахер (по пять).
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Албон обогнать то обогнал, но не пролидировал один круг
Более того, там и траффик сыграл за Ферзя на первом отрезке, и сама тактика с новым комплектом со старта позволила ему дольше оставаться на трассе, это был ключевой момент. Если бы Пиастри не потерял так много времени в начале второго отрезка, была бы реальная борьба за победу.
Впечатляющий рывок Макларена. Они реально могли выиграть гонку по темпу, если бы их круги на аннулировали в пятницу.