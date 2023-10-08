Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем в карьере. Столько же у Сенны и Феттеля, у Хэмилтона – 6

Пилоту « » покорилось особенное достижение на Гран-при Катара.

Трехкратный чемпион мира в четвертый раз в карьере завоевал Большой шлем: заработал поул, был лидером каждого круга от старта до финиша, выиграл гонку и показал быстрейший круг. Гонщик « » мог помешать экс-напарнику, однако не пролидировал полный круг, заехав в боксы.

Ранее нидерландцу удавалось подобное на -2021, Эмилии-Романьи-2022 и Испании-2023. Ферстаппен сравнялся с чемпионами «Формулы-1» Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем.

Рекордсменом по данному показателю является Джим Кларк (восемь Больших шлемов), лидером среди действующих пилотов остается Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (шесть). Также Макса опережают Альберто Аскари и Михаэль Шумахер (по пять).

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