Ферстаппен завоевал 4-й Большой шлем в карьере. Столько же у Сенны и Феттеля, у Хэмилтона – 6

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Найджел Мэнселл Альберто Аскари Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Себастьян Феттель Джим Кларк Джеки Стюарт Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Макс Ферстаппен Александр Албон Гран-при Эмилии-Романьи Гран-при Катара Авто

Пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену покорилось особенное достижение на Гран-при Катара.

Трехкратный чемпион мира в четвертый раз в карьере завоевал Большой шлем: заработал поул, был лидером каждого круга от старта до финиша, выиграл гонку и показал быстрейший круг. Гонщик «Уильямса» Алекс Албон мог помешать экс-напарнику, однако не пролидировал полный круг, заехав в боксы.

Ранее нидерландцу удавалось подобное на Гран-при Австрии-2021, Эмилии-Романьи-2022 и Испании-2023. Ферстаппен сравнялся с чемпионами «Формулы-1» Джеки Стюартом, Айртоном Сенной, Найджелом Мэнселлом и Себастьяном Феттелем.

Рекордсменом по данному показателю является Джим Кларк (восемь Больших шлемов), лидером среди действующих пилотов остается Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (шесть). Также Макса опережают Альберто Аскари и Михаэль Шумахер (по пять).

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24 комментария

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Никита Иванов
Ответ Великий Алонсо
Феттель, Хэмилтон и Ферстаппен - обыкновенные наездники самовозники. Последний нормальный чемпион это Дженсон Баттон.
я бы сказал росберг, понятно что самовоз но все же борьба была против такого же самовозника
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ffmp
О чем я и говорил во время эфира
Албон обогнать то обогнал, но не пролидировал один круг
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Антропов Кирилл
Ответ Zonda Zonda
На 17 круге лидировал Албон, Ферстаппен поехал в боксы и выехал пощади Албона
Круг лидирования - это круг когда пилот лидирует ЦЕЛЫЙ круг от старт/финишной линии до старт/финишной линии
+5
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+5
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Zonda Zonda
На 17 круге лидировал Албон, Ферстаппен поехал в боксы и выехал пощади Албона
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vadned
Ответ Александр Калачев
По-моему во время первого пита он терял лидерство
В зачете все сложнее устроено. Албону нужно было заезжать на обязательный питстоп, чтобы обойтись без штрафа, а Макс отставал всего на пару секунд. При заезде на питстоп Алекс сбросил скорость и ему чуть-чуть не хватило для лидерства в полный круг, а именно так считают лидеров по кругам.
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Спортс Помойка
Ответ Великий Алонсо
Феттель, Хэмилтон и Ферстаппен - обыкновенные наездники самовозники. Последний нормальный чемпион это Дженсон Баттон.
Мдааа, браун же это не самовоз. Ага ага
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SCHENN
Ну, скорее всего, он обойдёт всех по шлемам
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dead_can_dance
Ответ Великий Алонсо
Феттель, Хэмилтон и Ферстаппен - обыкновенные наездники самовозники. Последний нормальный чемпион это Дженсон Баттон.
Шаришь
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Andrey7071
Ответ Никита Иванов
я бы сказал росберг, понятно что самовоз но все же борьба была против такого же самовозника
То есть Росберг выигравший у Хэмилтона настоящий чемпион, а Хэмилтон выигравший у Росберга самовозник?
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GODZILLA
Ответ Александр Калачев
По-моему во время первого пита он терял лидерство
Там круг не успел пройти лидер уехал в боксы
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Александр Калачев
По-моему во время первого пита он терял лидерство
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ЭЮЯ
К слову, темп у Макларена сегодня действительно был хорош. Ландо отставал перед вторым пит-стопом на 16.6с от лидера, на финише было всего 6.
Более того, там и траффик сыграл за Ферзя на первом отрезке, и сама тактика с новым комплектом со старта позволила ему дольше оставаться на трассе, это был ключевой момент. Если бы Пиастри не потерял так много времени в начале второго отрезка, была бы реальная борьба за победу.
Впечатляющий рывок Макларена. Они реально могли выиграть гонку по темпу, если бы их круги на аннулировали в пятницу.
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dalmolchun
Я помню тут писали, что Квят лучше голландца))
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Великий Алонсо
Ответ Спортс Помойка
Мдааа, браун же это не самовоз. Ага ага
По сравнению с тем что было у выше перечисленных Браун вообще не самовоз ни разу
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ЭЮЯ
Ответ Zonda Zonda
На 17 круге лидировал Албон, Ферстаппен поехал в боксы и выехал пощади Албона
Так значит, круг он не пролидировал, заехав на пит-стоп следом. А на отсечках первым был Ферзь.
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Александр Калачев
Ответ vadned
В зачете все сложнее устроено. Албону нужно было заезжать на обязательный питстоп, чтобы обойтись без штрафа, а Макс отставал всего на пару секунд. При заезде на питстоп Алекс сбросил скорость и ему чуть-чуть не хватило для лидерства в полный круг, а именно так считают лидеров по кругам.
Спасибо за пояснение
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