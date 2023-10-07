Ферстаппен обогнал Алонсо по титулам и вышел на второе место среди действующих пилотов
Макс Ферстаппен вышел на второе место по количеству чемпионств среди действующих пилотов «Формулы-1».
После завоевания третьего титула в Катаре гонщик «Ред Булл» уступает лишь семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». Ферстаппен опередил соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который становился лучшим в «Ф-1» в 2005 и 2006 годах.
В конце прошлого года Макс обогнал испанца по количеству побед. Сегодня на счету Ферстаппена 48 выигранных Гран-при, у Алонсо – 32, лидером остается Хэмилтон (103).
Льюис, Макс и Фернандо являются лучшими действующими пилотами по поул-позициям (104, 30 и 22, соответственно).
Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник
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даже собака алонсо должна помочиться в горло за такой жалкий троллинг
Ну и какая-то магия с техникой Кими, само собой