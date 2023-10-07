Ферстаппен обогнал Алонсо по титулам и вышел на второе место среди действующих пилотов

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Макс Ферстаппен вышел на второе место по количеству чемпионств среди действующих пилотов «Формулы-1».

После завоевания третьего титула в Катаре гонщик «Ред Булл» уступает лишь семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону из «Мерседеса». Ферстаппен опередил соперника из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который становился лучшим в «Ф-1» в 2005 и 2006 годах.

В конце прошлого года Макс обогнал испанца по количеству побед. Сегодня на счету Ферстаппена 48 выигранных Гран-при, у Алонсо – 32, лидером остается Хэмилтон (103).

Льюис, Макс и Фернандо являются лучшими действующими пилотами по поул-позициям (104, 30 и 22, соответственно).

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

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21 комментарий

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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
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так а что показал в 2005 Алонсо, что его титул ценнее? Только из-за технических проблем Кими не стал чемпионом
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GODZILLA
Ответ Фанат спорта01
всё же формула 1 самый несправедливый вид спорта. Алонсо к 42годам имеет только 2 титула,Макс к 26-3. Хотя Алонсо лучше практически во всём,единственное в чём лучше Макс это темп и то ненамного.
А был ли Алонсо в годы Макса лучше него,? уверен что нет, талант есть остальное приходит с опытом
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SF Costa Rusa
Нужна новая деректива формуле 1. В случаи двух чемпионств подряд, напарник должен быть бывшим чемпионом или с самым высоким рейтингом. Тогда мы увидим битвы из прошлого а-ля Сенна - Прост.
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Alex Soul
У Великого Алонсо истерика)) Он под каждой новостью строчит свои тупые сообщения
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Великий Алонсо
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Scorpio
Ответ Bzz Pvz
Скажем прямо, Алонсо и десятой частью таланта Макса не обладает. Ему повезло вообще хоть что-то выиграть в свое время.
не, ну это нищета, удаляй акк
даже собака алонсо должна помочиться в горло за такой жалкий троллинг
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Scorpio
Ответ Женя Дерунов
так а что показал в 2005 Алонсо, что его титул ценнее? Только из-за технических проблем Кими не стал чемпионом
Ну как же, шинный регламент, превратил Феррари в повозку еще до кучи.

Ну и какая-то магия с техникой Кими, само собой
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GODZILLA
Ответ Великий Алонсо
А разбираешься ли ты в Ф1? Вижу, что нет. Минус лови и свободен.
Буду ещё какому то полуфабрикату спортса возраст свой говорить. Минуса здесь уверенно только ты ловишь.
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Scorpio
Ответ GODZILLA
А был ли Алонсо в годы Макса лучше него,? уверен что нет, талант есть остальное приходит с опытом
как минимум, фуфлонса катал с гениальным кими, который страдал от жалкой стабильности техники, у техники РБ нет конкурентов, сегодня речи вообще нет о пилотах, только разница в болидах
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VladimirGol
Ответ SF Costa Rusa
Нужна новая деректива формуле 1. В случаи двух чемпионств подряд, напарник должен быть бывшим чемпионом или с самым высоким рейтингом. Тогда мы увидим битвы из прошлого а-ля Сенна - Прост.
Правильней было-бы, принудительно переводить в последнюю команду, по итогам сезона, и тогда мы бы увидели "Ху из Ху".
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