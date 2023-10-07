Ферстаппен обогнал Алонсо по титулам и вышел на второе место среди действующих пилотов

вышел на второе место по количеству чемпионств среди действующих пилотов «Формулы-1».

После завоевания третьего титула в Катаре гонщик « » уступает лишь семикратному чемпиону мира из « ». Ферстаппен опередил соперника из «Астон Мартин» , который становился лучшим в «Ф-1» в 2005 и 2006 годах.

В конце прошлого года Макс обогнал испанца по количеству побед. Сегодня на счету Ферстаппена 48 выигранных Гран-при, у Алонсо – 32, лидером остается Хэмилтон (103).

Льюис, Макс и Фернандо являются лучшими действующими пилотами по поул-позициям (104, 30 и 22, соответственно).

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

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