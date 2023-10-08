У «Макларена» 5 подиумов за 3 Гран-при, отставание от «Астон Мартин» сократилось до 11 очков

Теги Гран-при Японии Макларен Гран-при Сингапура Формула-1 Астон Мартин Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

«Макларен» стремительно приближается к четвертой строчке в командном зачете.

В данный момент четвертой командой пелотона остается «Астон Мартин», однако после успеха на Гран-при Катара отставание коллектива из Уокинга сократилось до 11 баллов (219 против 230).

За последние три этапа «Формулы-1» «Макларен» заработал пять подиумов. Ландо Норрис завершил вторым этапы в Сингапуре и Японии, а в Катаре стал третьим. Британец впервые в карьере завоевал три призовых места подряд. Оскар Пиастри финишировал третьим на «Сузуке» и вторым на «Лусаиле», где накануне принес команде победу в спринте.

«Астон Мартин» за тот же период не поднимался выше шестой позиции.

Гран-при Катара-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2023

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5 комментариев

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torolen
Ответ Великий Алонсо
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Как же ты задолбал
+9
0
+9
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Мандалай
Вот и сказке конец. В Остине Маки уже наверняка пройдут АМ.
+5
0
+5
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White Pardus
Ответ Великий Алонсо
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что это, если не чудо?◄ ты про вылет в гравий в конце гонки и чудесное возвращение на трек без СК? Согласен!)))
+3
0
+3
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Спортс Помойка
От Алонсо. Стролла не учитываем.
0
0
0
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