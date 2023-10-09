Кристиан Хорнер: «Нам очень нужно, чтобы Перес вернул себе оптимальную форму, и команда окажет ему максимальную поддержку»

Хорнер призвал Переса собраться и вернуть оптимальную форму.

Руководитель « » подводя итоги Гран-при Катара признал, что нужно перезагрузиться и постараться вновь выйти на привычный уровень, который он демонстрировал совсем недавно.

По словам , команда сделает все возможное, чтобы помочь Пересу вернуться на свой уровень и занять второе место в общем зачете по итогам сезона.

«Думаю, нам с Чеко нужно сесть и спокойно обсудить ситуацию. Потому что мы знаем, на что он способен на самом деле, и что сейчас ему далеко до своей оптимальной формы.

Нам очень нужно, чтобы он вернул себе эту форму, чтобы он мог сохранить второе место в чемпионате.

Разумеется, мы разочарованы тем, что по итогам этого уик-энда он смог заработать всего одно очко. Ведь я думаю, что даже с учетом старта с последней позиции сегодня у него были шансы заработать хорошие очки.

Но мы окажемся ему максимальную поддержку, ведь дальше нас ждут три гоночных уик-энда подряд (США, Мексика, Бразилия). И с учетом спринтов там можно будет заработать очень много очков.

Думаю, иногда гонщику нужно убрать ногу с педали, поставить ее на пол, остановить эту бесконечную карусель и вернуться к основам. И так мы и поступим. Мы все знаем, на что способен Чеко, и мы хотим поддержать его, чтобы он вернулся на тот уровень, на котором находился еще совсем недавно – на этапе в Монце, где финишировал на втором месте позади Макса», – рассказал Хорнер.

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