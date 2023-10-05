Льюис Хэмилтон: «Не стал бы оценивать Ферстаппена. Но и он, и его команда в этом году были феноменальны и задрали планку еще выше»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Хэмилтон отказался оценивать место Ферстаппена в истории «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» заявил, что предпочел бы воздержаться от того, чтобы давать действующему чемпиону оценку с учетом его выступлений в нынешнем сезоне.

«Я бы не стал его оценивать. Я думаю, что ранжирование людей – это вещь, основанная на разных мнениях. Лично я считаю, что он заслужил свою позицию, он проделал потрясающую работу с тем болидом, который есть в его распоряжении.

И он, и его команда в этом году были феноменальны, действовали безошибочно, и задрали планку еще выше.

И нам, как команде, смотря на это нужно сказать: «Хорошо, вот в этих областях нам нужно прибавлять и развиваться, если мы хотим сравниться с ними и навязать борьбу».

Я надеюсь, что на каком-то этапе мы сможем с ними бороться и на самом деле заставим их защищаться, но сейчас им определенно стоит наслаждаться моментом, потому что они заслужили это упорным трудом», – рассказал Хэмилтон.

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