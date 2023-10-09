Ланс Стролл: «Я терял сознание на Гран-при Катара»

Ланс Стролл терял сознание из-за жары во время гонки в Катаре.

После воскресного заезда гонщики «Формулы-1» заявляли о тяжелейших условиях, Логан Сарджент из « » не смог доехать до финиша из-за плохого самочувствия.

стал 11-м по итогам Гран-при, потеряв позиции из-за нарушений.

«Мы финишировали девятыми и, думаю, получили два штрафа за нарушения пределов трассы. Но я терял сознание в машине, а поребрики перерисовали, чтобы сделать трассу уже, поэтому ты не мог даже почувствовать поребрики. Нужно было просто пытаться увидеть [новые границы трека].

Проблема в том, что ты не можешь увидеть, потому что тебя вырубает. Я совсем ослабел. Где-то за 20 кругов до финиша [состояние стало ухудшаться]», – признался пилот « ».

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