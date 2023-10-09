Ланс Стролл: «Я терял сознание на Гран-при Катара»

Теги Уильямс Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Логан Сарджент Здоровье Гран-при Катара Авто

Ланс Стролл терял сознание из-за жары во время гонки в Катаре.

После воскресного заезда гонщики «Формулы-1» заявляли о тяжелейших условиях, Логан Сарджент из «Уильямса» не смог доехать до финиша из-за плохого самочувствия.

Стролл стал 11-м по итогам Гран-при, потеряв позиции из-за нарушений.

«Мы финишировали девятыми и, думаю, получили два штрафа за нарушения пределов трассы. Но я терял сознание в машине, а поребрики перерисовали, чтобы сделать трассу уже, поэтому ты не мог даже почувствовать поребрики. Нужно было просто пытаться увидеть [новые границы трека].

Проблема в том, что ты не можешь увидеть, потому что тебя вырубает. Я совсем ослабел. Где-то за 20 кругов до финиша [состояние стало ухудшаться]», – признался пилот «Астон Мартин».

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5 комментариев

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Великий Алонсо
А 42-летний Алонсо бодрячком после гонки раздавал интервью, в отличии от зумеров. Железный человек, уверен, после гонки он бы ещё и марафон пробежал бы. Настоящий супермен Фернандо Алонсо.
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Биомеханоид
Ответ Великий Алонсо
А 42-летний Алонсо бодрячком после гонки раздавал интервью, во отличии от зумеров. Железный человек, хоть завтра на Марс может полететь. Настоящий супермен Фернандо Алонсо.
Нандо вылетел пару раз, хорошо, что вернуться получалось. Довольно неожиданно для такого мастера. Думаю, потому что и ему не по себе было. Практически все пилоты говорят, что гонка какая-то жуть была.
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