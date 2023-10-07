Перес, Окон и Хюлькенберг сошли после аварии в спринте на Гран-при Катара
Три гонщика досрочно завершили спринт на Гран-при Катара после аварии.
Серхио Перес («Ред Булл»), Эстебан Окон («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас») дошли до контакта. Перес и Окон оказались в гравии, Хюлькенберг также не смог продолжить борьбу.
Сход Серхио позволил его напарнику Максу Ферстаппену оформить третий титул.
За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:
«Макларен» стремится выиграть катарский спринт. Перес сошел – Ферстаппен уже чемпион
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