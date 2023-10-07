Перес, Окон и Хюлькенберг сошли после аварии в спринте на Гран-при Катара

Теги Ред Булл Нико Хюлькенберг Формула-1 Серхио Перес Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Альпин Гран-при Катара Авто

Три гонщика досрочно завершили спринт на Гран-при Катара после аварии.

Серхио ПересРед Булл»), Эстебан ОконАльпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас») дошли до контакта. Перес и Окон оказались в гравии, Хюлькенберг также не смог продолжить борьбу.

Сход Серхио позволил его напарнику Максу Ферстаппену оформить третий титул.

За ходом заезда можно следить вместе с нашим онлайном:

«Макларен» стремится выиграть катарский спринт. Перес сошел – Ферстаппен уже чемпион

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigori86
Ну это страйк Окона.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusSt
Перес хотел изобразить Хаккинена но он не Хаккинен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Жаль Переса попался неудачно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Ответ RusSt
Перес хотел изобразить Хаккинена но он не Хаккинен
Ну он и не прямой Кеммель исполнял манёвр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий