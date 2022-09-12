Ферстаппен в шаге от титула, огненный дебют де Вриса в «Ф-1», скандал с сэйфти-каром, провал сделки «Ред Булл» и «Порше» и другие события Гран-при Италии

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Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при Италии «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен снова стал лучшим в гонке, одержав пятую победу подряд и 11-ю в 2022 году и почти сравнялся с Алонсо по выигранным Гран-при. Второе чемпионство Макс может оформить уже на следующем этапе.

Леклер выиграл квалификацию, догнал Ферстаппена по поулам и финишировал вторым в гонке, Расселл завершил заезд третьим.

2. Героем Гран-при стал де Врис, заменивший выбывшего из-за аппендицита Албона в «Уильямсе». После единственной практики Ник переквалифицировал Латифи, стал девятым в гонке, завоевал два очка в дебютной гонке и звание гонщика дня.

3. ФИА объяснила, почему Гран-при завершился за машиной безопасности. Вольфф не против изменить правила, Хэмилтон вспомнил Гран-при Абу-Даби-2021, Вильнев заявил, что тогда все было не так плохо. Ферстаппен и Леклер остались не в восторге от финиша за сэйфти-каром, болельщики негодовали.

4. Сразу девять гонщиков получили штрафы за замены элементов силовой установки. Ферстаппену не помешал старт с седьмого места, Сайнс и Хэмилтон прорвались с 18-й и 19-й позиций на четвертую и пятую, Перес – с 13-й на шестую.

5. Шварцман достоин места в «Ф-1», заявил Бинотто. По слухам, в российского пилота в «Феррари» верят больше, чем в Мика Шумахера. Роберт готовится к двум практикам в составе Скудерии и протестировал болид 2021 года во Фьорано.

6. Сделка «Порше» с «Ред Булл» провалилась, команда Ферстаппена ведет переговоры с «Хондой». Немецкий автопроизводитель пока не отказался от прихода в «Ф-1» в 2026 году.

7. Насыщенная неделя для «Феррари»: грузовик команды задымился по пути на Гран-при, в Монце Скудерия выступала с необычной ливреей, Леклер и Сайнс подготовили желтые шлемы.

8. Трансферные слухи: Риккардо может стать резервистом «Мерседеса» и потенциальным сменщиком Хэмилтона, переходы Херты в «Альфа Таури» и Гасли в «Альпин» под угрозой, Дуэн и де Врис претендуют на место во французской команде, Хюлькенберг – фаворит на кокпит Шумахера в «Хаасе». Сам Мик может оказаться в «Ауди-Заубере» – но в 2024 году.

⏱️ Хроника гонки: «Феррари» снова упустила победу – Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

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1. Другович досрочно стал чемпионом «Формулы-2», спринт в Монце выиграл Випс, основную гонку – Дарувала.

2. Мартен завоевал титул «Формулы-3» в последней гонке сезона. В субботнем заезде победил Колапинто, в воскресном – Мэлони, Смоляр завершил чемпионат десятым.

3. Пауэр стал двукратным чемпионом «Индикара».

4. Невилль выиграл Ралли Греции WRC, Тянак приблизился к Рованпере.

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🔔 Ближайшие гонки

1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при Сингапура (30 сентября – 2 октября).

2. В эти выходные – Гран-при Арагона MotoGP (16-18 сентября).

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