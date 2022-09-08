Макс Ферстаппен: «Я прочитал 2-3 книги за свою жизнь, мне не хватает терпения»

Гонщик «Ред Булл» рассказал о небольшом опыте чтения книг и поделился мнением о сериалах и фильмах.

– Ты больше любишь фильмы или книги?

– В моей жизни было, может, две или три книги, я не то чтобы их читаю. Мне не хватает терпения. Так что фильмы, определенно.

– Тогда вопрос такой, что больше нравится – фильмы или сериалы?

– Трудно сказать, не знаю. Наверное, в разные периоды года мне нравится смотреть или сериалы, или фильмы. Пожалуй, в межсезонье я больше смотрю сериалы.

– Какой сериал и какой фильм должен посмотреть каждый, на твой взгляд?

– Сериал – ну, мне нравится «Игра престолов». Мне она казалось очень классной. А фильм – либо «Мальчишник в Вегасе», либо «Волк с Уолл-стрит». Что-то веселое.

Даниил Квят: «Смотрел «Игру престолов», когда Марко сообщил о моем уходе из «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram