Гран-при Италии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 11 сентября, в Монце состоится 16-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Италии. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Автодром Монца, Монца

11 сентября 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Даниэль Риккардо («Макларен»)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

6. Фернандо Алонсо («Альпин»)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

8. Ник де Врис («Уильямс»)

9. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

10. Николас Латифи («Уильямс»)

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Мик Шумахер («Хаас»)

18. Карлос Сайнс («Феррари»)

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

20. Юки Цунода («Альфа Таури»)

* – ФИА представила предварительную версию стартовой решетки. Окончательная будет опубликована в воскресенье, за несколько часов до старта гонки.

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