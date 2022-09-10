«Альпин» склоняется к приглашению де Вриса на сезон-2023 (RacingNews365)

Ник де Врис может продолжить карьеру в .

Чемпион «Формулы E» сезона-2020-2021 и «Формулы-2» 2019 года является «серьезным претендентом» на место во французской команде в 2023-м, сообщает RacingNews365. По информации источников издания, «Альпин» склоняется к приглашению де Вриса.

Это вызвано тем, что трансфер из завязан на суперлицензии . В то же время сомнительно, что юниор «Альпин» готов к выступлениям в «Ф-1».

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