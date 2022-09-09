Ферстаппен, Хэмилтон и еще 4 пилота потеряют позиции на старте Гран-при Италии из-за моторных штрафов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получит штраф на Гран-при Италии.
Команда поменяла двигатель внутреннего сгорания на болиде чемпиона. Макс потеряет пять позиций на стартовой решетке.
Также штрафы выпишут его напарнику Серхио Пересу, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, Карлосу Сайнсу («Феррари»), Юки Цуноде («Альфа Таури») и Валттери Боттасу («Альфа Ромео»), которые поменяли различные компоненты силовой установки.
Хэмилтон, Сайнс и Цунода отправятся в конец решетки, Боттас потеряет 15 позиций, Перес – десять. Ранее Юки получил штраф в десять позиций за пятое предупреждение в 2022 году.
Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии – в Зандворте он получил уже 5-е официальное предупреждение в этом сезоне
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