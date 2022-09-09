Ферстаппен, Хэмилтон и еще 4 пилота потеряют позиции на старте Гран-при Италии из-за моторных штрафов

Пилот получит штраф на Гран-при Италии.

Команда поменяла двигатель внутреннего сгорания на болиде чемпиона. Макс потеряет пять позиций на стартовой решетке.

Также штрафы выпишут его напарнику Серхио Пересу, гонщику , Карлосу Сайнсу ( ), Юки Цуноде («Альфа Таури») и Валттери Боттасу («Альфа Ромео»), которые поменяли различные компоненты силовой установки.

Хэмилтон, Сайнс и Цунода отправятся в конец решетки, Боттас потеряет 15 позиций, Перес – десять. Ранее Юки получил штраф в десять позиций за пятое предупреждение в 2022 году.

Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии – в Зандворте он получил уже 5-е официальное предупреждение в этом сезоне

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