Леклер догнал Ферстаппена по количеству поулов при 5 победах в гонках против 30 у Макса

Гонщик завоевал поул на домашней трассе Скудерии.

На Гран-при Италии Леклер сравнялся по количеству поул-позиций с пилотом – у соперников по 17 поулов в «Ф-1».

Успех стал восьмым для Шарля в 2022 году. Таким образом, монегаск превзошел личный рекорд по поулам за сезон, установленный в 2019-м (семь).

Несмотря на равенство по поул-позициям, Ферстаппен завоевал в шесть раз больше побед в гонках – 30 против пяти у Леклера.

Гран-при Италии-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

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