Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1»

Ник де Врис финишировал девятым в своей первой гонке в «Формуле-1» и завоевал два очка.
Де Врис замещал Алекса Албона, выбывшего из-за аппендицита, и выступал за «Уильямс». У нидерландца была лишь одна субботняя практика, чтобы подготовиться к Гран-при Италии.
Ник обогнал в чемпионате другого представителя британской команды Николаса Латифи, опустившегося на 21-ю строчку – на счету канадца по-прежнему ноль баллов.
Лишь шесть действующих гонщиков чемпионата зарабатывали очки в дебютном Гран-при – Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс, Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй.
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