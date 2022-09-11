Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1»

Ник де Врис финишировал девятым в своей первой гонке в «Формуле-1» и завоевал два очка.

Де Врис замещал Алекса Албона, выбывшего из-за аппендицита, и выступал за . У нидерландца была лишь одна субботняя практика, чтобы подготовиться к Гран-при Италии.

Ник обогнал в чемпионате другого представителя британской команды Николаса Латифи, опустившегося на 21-ю строчку – на счету канадца по-прежнему ноль баллов.

Лишь шесть действующих гонщиков чемпионата зарабатывали очки в дебютном Гран-при – , , , , Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй.

Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2022

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