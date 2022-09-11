Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1»

Теги Гран-при Италии Льюис Хэмилтон Уильямс Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Кевин Магнуссен Николас Латифи Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Александр Албон Юки Цунода Авто

Ник де Врис финишировал девятым в своей первой гонке в «Формуле-1» и завоевал два очка.

Де Врис замещал Алекса Албона, выбывшего из-за аппендицита, и выступал за «Уильямс». У нидерландца была лишь одна субботняя практика, чтобы подготовиться к Гран-при Италии.

Ник обогнал в чемпионате другого представителя британской команды Николаса Латифи, опустившегося на 21-ю строчку – на счету канадца по-прежнему ноль баллов.

Лишь шесть действующих гонщиков чемпионата зарабатывали очки в дебютном Гран-при – Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс, Юки Цунода и Чжоу Гуаньюй.

Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2022

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные