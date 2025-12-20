Макс Ферстаппен: «Я даже не понимал, насколько трудно Ламбьязе выполнять свою работу»

Ферстаппен выразил поддержку Ламбьязе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, что из-за проблем в личной жизни его гоночному инженеру Джанпьеро Ламбьязе было очень трудно выполнять свою работу на Гран-при.

Из-за проблем в личной жизни, подробности которых остаются неизвестными, Ламбьязе в прошедшем сезоне пропустил гонки в Австрии и Бельгии.

Предполагалось, что Ламбьязе в новом сезоне даже может сменить должность и перестать работать с Ферстаппеном в качестве гоночного инженера, но на данный момент изменений в структуре не планируется.

«У него был очень трудный год, который еще продолжается. Все это очень сложно. Я на самом деле не понимал, насколько ему было трудно выполнять свою работу и продолжать свою жизнь дома. Не знаю, это очень трудно описать.

Иногда по радио вы слышите, что у нас случаются какие-то [неприятные] моменты, и порой я потом думаю: «А стоило ли мне на самом деле так поступать?» Но в целом мы неплохо справляемся.

На трассе он тоже старается как можно лучше выполнять свою работу, но потом гоночный уик-энд заканчивается, ты возвращаешься домой и думаешь про себя: «К черту эту «Формулу-1», нужно на время от нее отдохнуть».

Я тоже не в полной мере могу понимать, через что он проходит, но попробовать конечно можно. Да, я конечно немного знаю о том, что происходит, но постоянно спрашивать об этом тебе тоже не хочется.

Ты занимаешь себя гонками, но ничего не можешь поделать с тем, что происходит. И я конечно спрашивал: «Тебе что-нибудь нужно? Если тебе хоть что-то понадобится – просто скажи, и мы постараемся все организовать». Мы можем сделать все необходимое. Но да, это в целом просто дерьмовая ситуация», – рассказал Ферстаппен.

Ламбьязе останется гоночным инженером Ферстаппена в сезоне-2026 (RN365)