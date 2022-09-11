ФИА не поддастся давлению команд в вопросе выдачи суперлицензии (Autosport)

Теги ФИА Формула-1 регламент Мохаммед бен Сулайем Колтон Херта Авто

ФИА не собирается поддаваться давлению со стороны команд «Формулы-1» в вопросе получения гонщиками суперлицензии.

Представитель ФИА обозначил позицию Федерации, отметив, что при новом президенте Мохаммеде бен Сулайеме все спорные вопросы будут решаться строго в соответствии с положениями регламента:

«Никакие команды не смогут надавить на ФИА с целью принятия нужных решений по таким вопросам, как получение суперлицензии. Президент ФИА внедрил надежную и жесткую систему следования регламенту, что мы и будем делать».

Как сообщает Autosport со ссылкой на собственные источники, бен Сулайем стремится придерживаться регламента, положения которого в данный момент не предусматривают возможности предоставления Колтону Херты суперлицензии для выступления в «Формуле-1» без применения форс-мажорных обстоятельств.

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