Жак Вильнев: «Агрессия Хэмилтона не к лицу чемпиону. Расселл быстро становится лидером «Мерседеса»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев увидел сдвиг в сторону Джорджа Расселла в «Мерседесе».

Также Вильнев оценил поведение его напарника Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов и победу пилота Макса Ферстаппена.

«Сочетание Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в данный момент стало фактически непобедимым. Между ними идеальная «химия», команда набрала ход и напоминает союз Льюиса Хэмилтона и в их лучшие годы.

Для того, чтобы победить [Ферстаппена и «Ред Булл»], нужно провести идеальный сезон и рассчитывать на их ошибки. А какие ошибки допустил Ферстаппен? Небольшие просчеты в Испании и Венгрии, после которых он одерживал победы. Я до сих пор не могу поверить, что есть две машины, близкие по скорости, а судьба чемпионата фактически решена за семь гонок до конца. и просто не готовы в этом сезоне сражаться с Ферстаппеном и «Ред Булл».

Меня поразил выплеск эмоций со стороны и особенно то, как он это сделал – агрессивно, на грани оскорблений. Хорошо, что он извинился, но это не к лицу чемпиону. После всего, что команда для него значит, нельзя допускать в ее адрес такие выражения. Я вижу сдвиг в «Мерседесе»: Джордж Расселл быстро становится лидером команды. Он сам принял решение перейти на «софт» – Хэмилтон со всем своим опытом и титулами мог поступить так же. Они решили идти за победой, и выбор оказался неверным.

Преимущество годами было настолько большим, что команде не приходилось принимать очень трудные стратегические решения. Они и так побеждали. Теперь они медленнее, и сделать верный выбор сложнее. Затем Хэмилтон запорол рестарт, что в итоге стоило ему места на подиуме», – считает Вильнев.

Хэмилтон обложил «Мерседес» за потерю подиума. Но Льюису выдали лучшую стратегию для шанса на победу – пришлось извиняться

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