Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии-2022

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Италии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 335 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») – 219
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 210
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 203
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 187
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 168
7. Ландо Норрис («Макларен») – 88
8. Эстебан Окон («Альпин») – 66
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 59
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 46
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 22
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – 22
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 20
14. Даниэль Риккардо («Макларен») – 19
15. Мик Шумахер («Хаас») – 12
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 5
19. Алекс Албон («Уильямс») – 4
20. Ник де Врис («Уильямс») – 2
21. Николас Латифи («Уильямс») – 0
22. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 545 очков
2. «Феррари» – 406
3. «Мерседес» – 371
4. «Альпин» – 125
5. «Макларен» – 107
6. «Альфа Ромео» – 52
7. «Хаас» – 34
8. «Альфа Таури» – 33
9. «Астон Мартин» – 25
10. «Уильямс» – 6
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