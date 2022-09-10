Льюис Хэмилтон: «Буду смотреть новую «Игру престолов» в «паровозике DRS»

Пилот придумал себе развлечение на Гран-при Италии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» стартует с конца решетки из-за моторного штрафа и подготовился к потенциальному «паровозику DRS».

«Я подумал, что можно взять с собой iPad, и просто смотреть, когда окажусь в «паровозике DRS» – вышла новая «Игра престолов» («Дом Дракона» – Sports.ru).

Я прекратил смотреть, потому что люблю смотреть серии подряд. В середине много рекламы, а потом серия заканчивается, и ты такой: хочу глянуть следующую», – сказал Хэмилтон.

Льюис пробовал ехать в «грязном» воздухе на тренировках, и итог его не впечатлил:

«Я был позади Валттери [Боттаса] в практике и не мог догнать или обогнать его. Надеюсь, завтра получится прорваться, но могу представить, что все застрянут в «паровозике DRS», и придется рассчитывать на стратегию, деградацию шин и тому подобные вещи».

Гран-при Италии-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

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