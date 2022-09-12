Пауэр стал двукратным чемпионом «Индикара»

Пилот Уилл Пауэр завоевал второй титул в «Индикаре» в последней гонке сезона-2022.

Пауэр стал третьим на трассе «Лагуна Сека». Заезд уверенно выиграл чемпион прошлого сезона Алекс Палоу («Чип Гэнасси»), вторым в гонке и чемпионате финишировал напарник Пауэра Джозеф Ньюгарден. Экс-пилот «Формулы-2» стал пятым и заработал звание лучшего новичка сезона, бывшие гонщики «Формулы-1» и завершили заезд седьмым и девятым, соответственно.

Первое чемпионство Пауэр завоевал в 2014 году. Кроме этого, Уилл четырежды становился вице-чемпионом .

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram