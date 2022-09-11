Шарль Леклер о машине безопасности: «Жаль, что не погонялись, разочаровывающая концовка»

Шарль Леклер прокомментировал второе место по итогам Гран-при Италии.
Пилот «Феррари» стартовал с поула, но не смог опередить гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Заезд завершился в режиме машины безопасности.
«Концовка вышла разочаровывающей – жаль, что мы не погонялись.
К сожалению, мы оказались вторыми из-за того, что произошло ранее. Обидно, но я отдал все силы. Хотелось бы выиграть на глазах замечательных тифози, но сегодня я просто не мог это сделать», – сообщил Шарль.
Гран-при Италии-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
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