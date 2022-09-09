Уилл Бакстон: «Дуэн – фаворит на место в «Альпин»

Уилл Бакстон поделился информацией о трансферах в «Формуле-1».

Репортер «Ф-1» сообщил, что приглашение в «Альпин» в 2023 году, вероятно, получит пилот «Формулы-2» .

«Насколько я слышал в этот уик-энд, теперь Джек Дуэн является фаворитом на это место.

Изначально планировалось, что он будет готов к сезону-2024, но в команде думают, стоит ли приглашать [другого] гонщика всего на один год. И кто мог бы стать этим пилотом? Вариантов не так много», – сказал Бакстон во время трансляции первой тренировки перед .

Также Уилл высказался в твиттере о главных претендентах на кокпиты в других командах:

– Дуэн, «Альфа [Ромео]» – Чжоу (скоро объявят), «Хаас» – Джовинацци, – де Врис / Сэрджант».

Дуэн занимает четвертое место в «Ф-2» в 2022 году.

Хюлькенберг – фаворит на место Шумахера в «Хаасе» (AMuS)

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