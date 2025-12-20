Дэймон Хилл: «Пиастри проиграл титул из-за решений, которыми в «Макларене» пыталась восстановить справедливость»

Пиастри больше не будет слушать командные приказы – считает Хилл.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл уверен, что в следующем сезоне Оскар Пиастри уже не будет выполнять командные приказы и отдавать позицию Ландо Норрису .

По мнению Хилла, именно такие инциденты, вроде возврата позиции Норрису на этапе в Монце после неудачного пит-стопа и стоили Пиастри победы в чемпионате.

«Думаю, хуже всего Пиастри чувствовал себя после гонки в Катаре. Мне кажется, он с трудом мог поверить в случившееся. Нужно сказать, что в прошедшем сезоне у Пиастри были случаи невезения, и в итоге он проиграл титул из-за некоторых решений «Макларена », которыми команда пыталась восстановить справедливость.

Например, плохой пит-стоп Ландо Норриса в Монце, после чего Пиастри попросили просто отдать позицию – ничего себе! То есть, это очень серьезная вещь – когда тебя просят отдать очки гонщику, с которым ты борешься за победу в чемпионате, разве нет? Вероятно, посмотрев на все случившееся Пиастри скажет, что больше никогда не будет так делать.

На месте Пиастри в следующем году я бы вернулся в «Макларен» и сказал: «Послушайте, я люблю эту команду, все здорово, но я должен думать о себе. Потому что это моя карьера». Ведь если ситуация повторится и команда снова попросит меня отдать очки напарнику, возникает вопрос – а зачем я должен это делать? Я не смогу себе этого позволить. Ведь я сделал так в прошлом году и это стоило мне титула», – рассказал Хилл.

