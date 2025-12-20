  • Спортс
  Жак Вильнев: «Норрису пришлось реагировать на Ферстаппена, что-то делать. Это сделало чемпионат интересным и напряженным»
Жак Вильнев: «Норрису пришлось реагировать на Ферстаппена, что-то делать. Это сделало чемпионат интересным и напряженным»

Вильнев поделился впечатлениями от титула Норриса.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев отметил, что прошедший сезон получился одним из самых интересных за последнее время, во многом благодаря тому, что за титул боролись представители разных команд.

«В восприятии многое зависит от того, как именно развивался чемпионат и как была одержана победа. Потому что мы порой видим, как чемпионаты выигрывались за 4-5 гонок до конца сезона, или борьбу за титул вели между собой только напарники из одной команды, которые при этом не являлись гонщиками одного уровня.

Другое дело, когда мы смотрим такой чемпионат, как в этом году – когда борьбу за победу ведут между собой два-три гонщика из двух разных команд, когда напряжение постоянно растет. Ландо Норрису пришлось реагировать, потому что Макс догонял его, стараясь отыграться. Макс действительно очень здорово заманивал соперников в ловушку и старался подловить.

Он отыгрался и застал врасплох «Макларен» и его гонщиков. И Ландо пришлось реагировать, что-то делать. Это и сделало чемпионат интересным и напряженным. Ландо вполне мог проиграть этот чемпионат, и в конце сезона Ландо постарался выступать так же, как делал годом ранее, когда тоже боролся с Максом. И это принесло ему титул», – рассказал Вильнев.

Норрис – новый чемпион «Ф-1», но не лучший пилот. В чем его секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
