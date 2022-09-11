Невилль выиграл Ралли Греции, Грязин – 8-й

Тьерри Невилль одержал победу на Ралли Греции.
Выигрыш стал первой для бельгийца первой в сезоне, пилоты «Хендэ» заняли все три места на подиуме. В гонке лидировал Себастьян Леб («Форд»), который был вынужден сойти в субботу из-за механических проблем. Лидер чемпионата Калле Рованпера («Тойота») попал в аварию и завершил заезд 12-м. Николай Грязин, выступающий на машине класса WRC2, финишировал восьмым.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Греции
8-11 сентября
Топ-10
1. Тьерри Невилль («Хендэ») – 3:34.52,0
2. Отт Тянак («Хендэ») +15,0
3. Дани Сордо («Хендэ») +1.49,7
4. Пьер-Луи Лубе («Форд») +3.42,2
5. Крейг Брин («Форд») +4.09,0
6. Такамото Кацута («Тойота») +6.21,1
7. Эмиль Линдхольм («Шкода», WRC2) +7.46,6
8. Николай Грязин («Шкода», WRC2) +8.22,7
9. Александрос Цулофтас («Фольксваген», WRC2) +10.53,8
10. Эйвинд Бринильдсен («Шкода», WRC2) +10.56,7
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