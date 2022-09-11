Невилль выиграл Ралли Греции, Грязин – 8-й

Теги результаты чемпионат мира по ралли Форд Себастьян Леб Дани Сордо Фольксваген Ралли Греции Хендэ Отт Тянак Тьерри Невилль Крейг Брин Тойота WRC Авто

Тьерри Невилль одержал победу на Ралли Греции.

Выигрыш стал первой для бельгийца первой в сезоне, пилоты «Хендэ» заняли все три места на подиуме. В гонке лидировал Себастьян Леб («Форд»), который был вынужден сойти в субботу из-за механических проблем. Лидер чемпионата Калле Рованпера («Тойота») попал в аварию и завершил заезд 12-м. Николай Грязин, выступающий на машине класса WRC2, финишировал восьмым.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Греции
8-11 сентября
Топ-10
 
1. Тьерри Невилль («Хендэ») – 3:34.52,0
2. Отт Тянак («Хендэ») +15,0
3. Дани Сордо («Хендэ») +1.49,7
4. Пьер-Луи Лубе («Форд») +3.42,2
5. Крейг Брин («Форд») +4.09,0
6. Такамото Кацута («Тойота») +6.21,1
7. Эмиль Линдхольм («Шкода», WRC2) +7.46,6
8. Николай Грязин («Шкода», WRC2) +8.22,7
9. Александрос Цулофтас («Фольксваген», WRC2) +10.53,8
10. Эйвинд Бринильдсен («Шкода», WRC2) +10.56,7
 

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные