Невилль выиграл Ралли Греции, Грязин – 8-й

Тьерри Невилль одержал победу на Ралли Греции.

Выигрыш стал первой для бельгийца первой в сезоне, пилоты «Хендэ» заняли все три места на подиуме. В гонке лидировал («Форд»), который был вынужден сойти в субботу из-за механических проблем. Лидер чемпионата Калле Рованпера ( ) попал в аварию и завершил заезд 12-м. Николай Грязин, выступающий на машине класса WRC2, финишировал восьмым.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Греции

8-11 сентября

Топ-10

1. Тьерри Невилль («Хендэ») – 3:34.52,0

2. Отт Тянак («Хендэ») +15,0

3. Дани Сордо («Хендэ») +1.49,7

4. Пьер-Луи Лубе («Форд») +3.42,2

5. Крейг Брин («Форд») +4.09,0

6. Такамото Кацута («Тойота») +6.21,1

7. Эмиль Линдхольм («Шкода», WRC2) +7.46,6

8. Николай Грязин («Шкода», WRC2) +8.22,7

9. Александрос Цулофтас («Фольксваген», WRC2) +10.53,8

10. Эйвинд Бринильдсен («Шкода», WRC2) +10.56,7

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